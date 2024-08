“Promesas de cambio con pocos resultados tangibles”, según análisis de CNN

Gustavo Petro cumple dos años como el primer presidente de izquierda en Colombia - crédito Colprensa

El medio internacional CNN en Español publicó un artículo en el que hace un análisis crítico de la gestión del presidente Gustavo Petro durante sus dos años en el poder en Colombia.

El miércoles 7 de agosto se cumplió el segundo aniversario de mandato de Petro como el primer presidente de izquierda en la historia del país. Su mandato ha estado marcado por una serie de promesas de cambio, que según diversos análisis, han tenido pocos resultados tangibles.

Desde su llegada al poder, Gustavo Petro, que venció a la derecha y a los candidatos de centro en la contienda electoral, enarboló una serie de promesas que incluían grandes transformaciones sociales.

Entre estas promesas estaban los subsidios para madres solteras, la garantía de empleo y un ingreso digno para las personas desempleadas. Además, Petro se comprometió a realizar importantes reformas en el sistema de salud, pensiones y acceso a la educación superior.

Sin embargo, según el análisis de Jaime Honorio González, para CNN, pocas de estas promesas se han concretado. El analista político afirmó que el gobierno de Petro ha sido una decepción para algunos sectores del país, aunque tal desempeño era previsible dadas sus inclinaciones ideológicas.

“Petro no ha sorprendido porque ha hecho lo que prometió que iba a intentar hacer: las reformas, cambios en la estructura económica, política y social del país para imponer su visión de izquierda. Eso hay que abonárselo”, expresó Honorio González.

Sin embargo, agregó que el presidente “no ha logrado casi nada de lo que ha querido hacer. Sacó adelante una reforma pensional muy diferente de lo que él quería, y las otras reformas no han pasado. No va ni en un 20% de lo que prometió a sus electores”.