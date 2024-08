Jessi Uribe y Marbelle cantaron juntos: los seguidores hicieron una advertencia a Paola Jara: “Paolita, este hombre está de un juicio”

Jessi Uribe y Marbelle generaron comentarios positivos en las redes sociales al cantar juntos - crédito Captura video Caracol Televisión - @jessiuribe3/Instagram

Jessi Uribe generó una polémica en las redes sociales al compartir un video acompañado de la cantante Marbelle. En el clip, se puede ver a ambos interpretando el tema Adicta al dolor en un mismo escenario.

Uribe expresó su entusiasmo con las siguientes palabras: “Qué hermoso es compartir música con cantantes que transmiten tanto. Marbelle, salud”.

Antes de que Marbelle pudiera comentar sobre el video en su cuenta de Instagram, Jessi ya había sugerido: “Y si le hacemos una versión juntos”, a lo que Marbelle respondió: “Estamos demorados”. La interacción entre los artistas recibió una ola de comentarios en las redes sociales, muchos destacaron la química entre los cantantes y la posibilidad de una colaboración futura.

Ambos cantantes generaron una de comentarios debido a que sus fanáticos sugirieron una colaboración juntos - crédito @jessiuribe3/Instagram

“Que lindo cantan, me encantó ese dúo👏”; “No puedo con tanto😮😮 donde le doy a me fascina esto 😍”; “Esto me encanta!!!! Que lindos”; “Amo la voz de Marbella, y juntos excelente 😍❤️”; “El mejor dúo dos de las voces más hermosas de Colombia ❤️”; “Por favor dio los dos, urgente canción de los dos, la mejor voz Marbella con la mejor Jessi”; “Dios santo, se ven tan bellos juntos”; “éxitos para los dos.. espectacular.!!”; son algunas reacciones de los fanáticos de los cantantes.

Mientras que muchos usuarios apoyaron la unión musical de Uribe y Marbelle, otros a provecharon para advertirle a Paola Jara, esposa de Jessi y tambien cantante, sobre la manera de cómo estaban juntos: “Paolita este hombre está de un juicio, chimbita”; “Fan de su relación diría Angelita”; “Marbel te transmite 🔥🔥🔥Jesi Uribe 😂Ella es bien linda y mayorista que tu como te gustan, harían buena pareja”; “Tranqui Paolita, Marbelle se lo cuida 🥃😂😂😂😂😂😂 @marbelle.oficial indiscutiblemente la mejor”; Que Marbelle se lo cuide a Paola”, son algunos comentarios.

A pesar del entusiasmo demostrado tanto por los seguidores como por los propios artistas, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si la colaboración entre Jessi Uribe y Marbelle llegará a materializarse.

Los fans están a la espera de un anuncio oficial que compruebe si ambos artistas encontrarán el tiempo y espacio adecuados para componer, grabar y lanzar una versión juntos de algún tema.

Jessi Uribe le propuso a Marbelle hacer una canción juntos - cortesía @jessiuribe3/Instagram

Jessi Uribe ha conquistado a su audiencia no solo en Colombia sino a nivel internacional, consolidándose como uno de los artistas más grandes en la industria de la música popular. Su trayectoria es un ejemplo del esfuerzo y la humildad, cualidades que han sido reconocidas y aplaudidas por sus seguidores. Desde sus inicios como mariachi en Bucaramanga hasta su participación en el concurso A otro nivel de Caracol Televisión, Uribe ha demostrado una evolución constante en su carrera artística, lo que le permitió abrirse camino en la industria del entretenimiento.

En cuanto a su discografía, canciones como Dulce pecado, Guaro y Matemos las ganas han obtenido un gran éxito, alcanzando no solo altos puestos en las listas de popularidad, sino también colaboraciones significativas con otros artistas nacionales. Estos temas le han permitido ampliar su alcance y reconocimiento, consolidando su posición en la música popular.

La relación de Jessi Uribe con Paola Jara, otra figura destacada en el mundo de la música popular, también ha sido un tema de gran interés y seguimiento en el país. Su relación ha estado bajo el ojo público desde sus inicios, especialmente debido a las especulaciones sobre los tiempos de su unión, cuando Uribe aún estaría legalmente casado con Sandra Barros. A pesar de esta polémica inicial, hoy en día la pareja es una de las más estables y queridas en el mundo del espectáculo nacional.

Marbelle aceptó hacer una colaboración musical con Jessi Uribe - crédito @marbelle.oficial/Instagram

Por su parte, Marbelle es una reconocida cantante y actriz colombiana que se ha se destacado en la música popular y la tecnocarrilera desde temprana edad. Su carrera musical despegó con éxitos como Collar de perlas y Amor sincero.

Además, Marbelle ha sido una figura mediática debido a su participación en reality y telenovelas. Su vida personal y profesional ha sido objeto de atención pública, destacándose por su controvertida y directa personalidad.