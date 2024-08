Con peculiar video, María Fernanda Cabal aseguró que Petro “está por fuera de la realidad” e influenciado por Santos

En un nuevo video compartido en redes sociales, la senadora reavivó el debate político al sugerir que Juan Manuel Santos subió al poder a Gustavo Petro - crédito @MariaFdaCabal/X

En un video compartido en redes sociales, la senadora María Fernanda Cabal revivió el debate político al sugerir que el expresidente Juan Manuel Santos y el actual ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, están ejerciendo una influencia significativa sobre el Gobierno del presidente Gustavo Petro. En el clip, que también incluye comentarios de la excanciller María Consuelo Araújo, la congresista argumentó que la llegada del líder del Pacto Histórico al poder no hubiera sido posible sin el apoyo estratégico del exmandatario.

En la grabación, Araújo expresó su escepticismo respecto a la viabilidad de una constituyente propuesta por el presidente Petro, al afirmar que “yo no creo en la Constituyente y el presidente lo que está diciendo es el próximo ministro en lo que este no crea”, en medio de una jornada como panelista de Blu Radio.

La senadora Cabal, en su intervención, amplió este argumento al vincular a Santos y Cristo con el actual Gobierno. Según ella, el expresidente no solo facilitó el ascenso de Petro a la Presidencia, sino que, a través del ministro del Interior, está intentando controlar la administración actual.

A través de un video publicado en la red social X, que inicialmente captó la atención al mostrar de forma llamativa a un balón entrando en un pequeño hueco destinado a una ventana de ventilación, la senadora discutió la estrategia del expresidente en el mandato actual de Petro.

En el post, la senadora compartió que: “Dos años de desgobierno, donde Gustavo Petro ha demostrado que está fuera de realidad”

“Yo siempre he tenido la tesis que Santos es el jefe de Petro, fue el que ayudó a llegar a Petro al poder. Llega un Juan Fernando Cristo —también de la misma cuerda de Santos— llega básicamente a controlar a Petro, porque al régimen no le interesa que se desfonde el país; ellos abusan, ellos son los dueños de las leyes, pero en este punto no le baja a ninguno. Hay que intentar dilatar los tiempos y manejar a Petro que está por fuera de la realidad”, señaló Cabal en el video.

Estas declaraciones generaron debate sobre el grado de influencia que antiguos líderes políticos pueden tener sobre las decisiones y la dirección del actual Gobierno. La afirmación de Cabal sugiere un escenario de manipulación y control detrás de las políticas de Petro, lo que encendió la polémica en torno a la autonomía del presidente y la transparencia de la administración gubernamental.

Estas son las razones por las que Cabal relaciona al presidente con el exmandatario

La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente encendió las alarmas en el ámbito político colombiano, especialmente entre los sectores de oposición. La idea de reformar la Constitución mediante un proceso constituyente fue interpretado por algunos críticos como un intento de Petro de consolidar su poder y preparar el terreno para una posible reelección.

El debate comenzó a intensificarse tras la llegada de Juan Fernando Cristo al Ministerio del Interior a principios de julio de 2024. En su discurso de presentación, el jefe de cartera mencionó la posibilidad de convocar una constituyente para unificar varios sectores del país y, en términos generales, empoderar al pueblo. Sin embargo, esta propuesta fue considerada como una idea que encierra intenciones más profundas y menos transparentes, como lo dijo la excanciller.

En medio de esta controversia, la senadora María Fernanda Cabal destacó en el pasado lo que ella considera una conexión clave entre el actual Gobierno y el expresidente Juan Manuel Santos. Según la senadora del Centro Democrático, Santos, que firmó el proceso de paz con las extintas guerrillas de las Farc, que resultó en la formación del partido Comunes y el surgimiento de varias bandas disidentes, sigue influyendo en la política actual a través de Petro.

La senadora argumenta que Santos fue reelegido con el propósito de avanzar en un proceso de “paz”, una narrativa que Petro también utilizó durante su campaña presidencial.