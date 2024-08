Felipe Saruma reveló por qué dejó de compartir videos cómicos: “Ya van más de 7 meses que no lo hacemos”

Felipe Saruma reveló la razón por la que dejo de hacer contenido cómico para redes - crédito @felipesaruma/ Instagram

El creador de contenido, Felipe Saruma, compartió con sus seguidores las razones por las que dejó de hacer contenidos cómicos para sus redes, aun cuando tenía millones de reproducciones en Instagram y TikTok.

Saruma explicó que su ausencia se debe a algunos negocios alejados de las redes, lo que no le ha permitido continuar grabando el tipo de contenido que sus seguidores le piden. “A inicio de año nosotros empezamos a hacer videos de comedia y les iba muy bien, tanto que a veces lograban 10 millones de reproducciones”.

“Nosotros estábamos juiciosos haciendo ese contenido y de la nada tuvimos que parar Ya van más de 7 meses que no hacemos un video de comedia, resulta que este año nos propusimos a darle duro a la empresa, queríamos meternos a todo el sector de producciones audiovisuales para corporaciones, hacer comerciales de productos y por supuesto videos musicales, y lo estamos logrando”.

El creador de contenido y productor aseguró que cada vez tenía más producciones para empresas, lo que lo dejó sin tiempo. “No teníamos tiempo para hacer nuestros cortometrajes, para todos esos videos que nosotros hacíamos, sin querer queriendo los descuidamos un poco porque no contábamos con el tiempo”.

Felipe señaló que, aunque le hace falta la interacción con el público desde la comedia, agradece que su empresa de producciones tenga trabajo y que esto impulse su proyecto. “Ahora ustedes me están viendo en otra faceta más empresarial y les muestro los proyectos que me dejan mostrarles y les comparto cómo lo hacemos”.

“Hay algo que yo más amo y me tocó dejarlo y son los videos de comedia, últimamente he estado muy nostálgico por eso, pero la idea es volver a hacer este tipo de videos, pero hay un problema y es que estamos tostados, no se nos ocurre nada porque toda la creatividad que nosotros tenemos la estamos canalizando en el proyecto de la empresa”, dijo el influencer.

Él explicó que para su trabajo con otras organizaciones sí se le ocurren varias ideas, pero no pasa lo mismo con la inspiración para los videos cómicos. “Estamos en esa tarea de volver a encontrar inspiración, no sé si nos toque ir a un retiro, a una isla o algo. Nos vamos a organizar y vamos a buscar inspiración para volver con toda, ya estamos trabajando en eso”.

“No es que vayamos a cambiar lo que hacíamos ni cambiar del cielo a la tierra, porque la forma en que lo hacíamos a ustedes les encanta y a nosotros nos fascina hacerlo así, pero si vamos a intentar darle una vibra diferente, puede ser desde la música”, concluyó Saruma.

Algunos de sus seguidores aseguran que el creador de contenido va a hacer algo llevado a lo musical, incluso unos se atrevieron a decir que se va a aventurar con comedias de algunas canciones reales.

La indirecta de Felipe a su ex

Hace unos días, el influencer volvió a ser viral por publicar un contundente mensaje desde sus historias de Instagram. El escándalo reventó hace días cuando el creador de contenido compartió, Felipe Saruma compartió una foto en donde se refiere a su ex: “Si se supone que lo nuestro ya se terminó, que por fin encontraste tu verdadero amor, ¿Pa’ qué me estás llamando? ¿Pa’ qué me estás buscando?”.

El influencer sostuvo una relación por unos años con la también creadora de contenido Andrea Valdiri. La pareja se casó en 2022, momentos que compartieron por redes, deslumbrando a sus seguidores con los lujos de la boda; sin embargo, en 2023 el romance llegó a su fin, en donde sonaron fuertes rumores de una infidelidad por parte de la barranquillera, pero nunca se confirmó.

Días después de la ruptura, ambos continuaron con sus proyectos individuales. Desde hace un año, la pareja no se veía envuelta en escándalos por la ruptura de su relación hasta la publicación de la confusa historia de Felipe; sin embargo, algunos internautas aseguran que se trata de una campaña de marketing para llamar la atención en redes.