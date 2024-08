Netflix Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix Colombia

1. Asesinato para principiantes (A Good Girl's Guide to Murder)

Cinco años después del asesinato de una chica de 17 años en un tranquilo pueblo inglés, una estudiante se propone descubrir la verdad y encontrar al auténtico asesino.

2. La primera vez

Una misteriosa adolescente llega a una escuela de varones en la Colombia de los años 70, rompiendo estereotipos, reglas.. y algunos corazones.

3. Élite

Las Encinas, un exclusivo colegio privado al que la élite social del país envía a sus hijos. Pero en el centro son admitidos tres adolescentes de familias humildes después de que un terremoto destruyera el colegio público en el que estudiaban. El choque de clases genera diversos problemas que se agravan hasta que, de repente, se produce un asesinato.

4. Simone Biles vuelve a volar (Simone Biles Rising)

En esta docuserie, la gimnasta Simone Biles trata de compaginar su vida personal, su salud mental y los entrenamientos antes de su esperadísimo regreso a los Juegos Olímpicos.

5. El señor de la casa (สบสนดาน)

Una familia entabla una lucha por el poder tras la muerte de su patriarca, que deja un imperio en la industria del diamante y a la empleada con la que se había casado.

6. Mi otra yo (Zeytin Ağacı)

Tres amigas llegan a un pueblo costero, donde se conectan con su lado espiritual y, sin imaginarlo, enfrentan traumas familiares del pasado.

7. Mentiras desesperadas (Pedaço de Mim)

Debido a un extraño fenómeno, una mujer se queda embarazada de gemelos de padres distintos. Con el tiempo, luchará por mantener a su familia unida.. y sus secretos ocultos.

8. Cobra Kai

Secuela de Karate Kid, 30 años después de los acontecimientos del film original y con el mismo reparto repitiendo los papeles principales.

9. Ella de día, otra de noche (낮과 밤이 다른 그녀)

Una mujer que pasa mágicamente de tener 20 años a tener 50 y viceversa consigue unas prácticas en la Fiscalía, atrapada entre dos generaciones y un jefe muy estricto.

10. The Rising of the Shield Hero (盾の勇者の成り上がり)

Naofumi Iwatani se encuentra un día en un mundo paralelo donde ha sido invocado junto a otras personas para convertirse juntos en los salvadores del mismo. Cada uno de los héroes apareció con su propio set de equipo legendario al ser invocado y a Naofumi le tocó el escudo. Debido a que Naofumi carece de carisma y es un poco tímido, no tardan mucho en considerarlo el más débil y al tercer día lo traicionan, lo acusan en falso y le roban. Olvidado de la mano de dios por todos, desde reyes al pueblo, Naofumi se sume en una espiral de ira y venganza. Es así como comienza su nuevo destino en este mundo paralelo.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.