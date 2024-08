La advertencia de la fiscal Angélica Monsalve a Francisco Barbosa si se lanza como candidato presidencial: “cuente que allí estaré”

Angélica Monsalve critica una posible candidatura presidencial de Barbosa y se compromete a hacerle oposición, argumentando que Colombia necesita líderes comprometidos con el bienestar del pueblo- crédito (Colprensa - Camila Díaz) y @alazamo123/ cuenta X Angélica Monsalve - crédito (Colprensa - Camila Díaz) y @alazamo123/ cuenta X Angélica Monsalve

El exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa comentó que la situación del país es compleja tanto en lo político, económico y social, como en términos de seguridad en las regiones, en una entrevista que le realizaron en El Heraldo.

También Mencionó que los últimos dos años han estado marcados por anuncios de proyectos incompletos y una avalancha de ideas, a veces hasta veinte o treinta por semana, que llevan a cuestionar la viabilidad del país.

Añadió que cada semana surgen nuevos debates, pero lo que se necesita no son más leyes, sino gestión y acción ejecutiva. Subrayó la importancia de una labor coordinada con las autoridades regionales para resolver los problemas específicos de cada sector.

Frente a estas declaraciones de Francisco Barbosa, la fiscal Angélica Monsalve, que lo ha criticado en múltiples ocasiones, lo cuestionó en su cuenta de X, y aseguró que el exfiscal está en campaña presidencial. “Si a usted se le ocurre lanzarse como opción presidencial, cuente que allí estaré, pero para hacerle el debido contrapeso”, escribió Angélica Monsalve.

En su mensaje Monsalve comentó que “el insulso e inepto Francisco Barbosa, ya está en campaña, y al parecer, va a ser el vice presidente de la fórmula presidencial de la señora de Gnecco. Revisando la prensa de ayer, me conseguí con esta perla, la que fue replicada en horario nocturno a través del noticiero de @RedMasNoticias, es decir, los medios de la ultraderecha, le están dando visibilidad al personaje”.

En relación con dicha entrevista Monsalve criticó que el ex fiscal, según ella, intente mostrarse ante los colombianos como un “luchador incansable contra la corrupción”. Según Monsalve, Barbosa pretende hacer creer que desde la Fiscalía hizo todo lo posible para combatir este flagelo, calificándolo de “insulso e inepto” en su gestión.

Relacionado a lo último comentó que: “Se le olvida al ex funcionario viajero, los casos de Odebrecht, Centros Poblados, carros blindados por el cual me inventó 11 procesos, con su socia Martha Mancera, Transmilenio por el cual intentó trasladarme al Putumayo, y el del ex directivo de la DIAN por el cual lo denuncie”

A lo anterior agregó que: “Y presuntamente acordó con el representante Wilmer Carrillo su archivo a cambio de no extinguirle el dominio de bienes a más de 70 presuntos corruptos, expediente que escondió y fue luego fue develado por la prensa decente de este país, y otros incontables casos, que demuestran su ningún compromiso con el país y que lo ratifican como un servil condescendiente con las supuestas élites, que ahora según él son corruptas y tienen secuestrado al país”.

Finalmente, dirigió un fuerte mensaje a Barbosa, dejando claro que si él se lanza como opción presidencial, ella estará presente para hacerle el debido contrapeso. Monsalve subrayó su compromiso de oponerse a su candidatura, enfatizando la importancia de tener líderes que realmente trabajen por el bienestar de Colombia. “porque Colombia no se merece un inepto como usted, sino, gente que quiera de verdad al país y quiera sumar en beneficio del pueblo”, añadió.

En cuanto a dicha entrevista, Barbosa, hizo múltiples críticas a la gestión del actual Gobierno nacional. “Usted no necesita leyes, ni decretos, ni constituyentes, ni fast track, para sacar a Colombia adelante. En el campo político, el presidente y su gobierno defienden la idea de un acuerdo nacional para aprobar proyectos o leyes sociales, que dicen ahora deben estar enfocadas en desarrollar el Acuerdo de Paz, pero eso no será posible porque este gobierno ya terminó desde el punto de vista de su funcionamiento”, comentó Barbosa en El Heraldo.

Por otro lado, también comentó de la situación en Venezuela diciendo que: “Es el resultado de 25 años de ausencia de instituciones, de una Constitución hecha a la medida del gobierno, de una élite corrupta, mafiosa, que en aras de defender a la gente terminó saqueándola. Es también consecuencia de lo que ocurrió en los 90, cuando todos se pusieron de acuerdo para acabar los partidos políticos, la institucionalidad, para buscar vengadores. Cuando se buscan vengadores aparece uno que no solo termina vengándose de un sector, sino de todos para quedarse en el poder”.