Franko Bonilla definió cuáles son los mejores restaurantes de Bogotá: “Los que son”

KÍIKlaksviv vs Molde: resultado del 8 de agosto, goles, resumen y próxima fecha

A late Árni Frederiksberg goal separated the sides as KÍ beat Molde 2-1 in the opening leg of their UEFA Champions League 3rd qualifying round tie at Tórsvøllur on Tuesday - extending the home side's unbeaten streak in all competitions to 15.