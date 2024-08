Iván Name estaría teniendo problemas del corazón: investigación de Ungrd habría afectado su salud

Iván Name, presidente del Senado, estaría enfermo del corazón - crédito Colprensa

La noticia fue revelado por Los secretos de Darcy Quinn, de La Fm. El mencionado medio de comunicación reveló que, recientemente, Iván Name estuvo en una cirugía de revascularización miocárdica, por lo que fue incapacitado quince días.

Fuentes que tuvieron comunicación con el medio señalaron que, desde el 20 de julio, Name venía con problemas para respirar y se sentía mal.

Se especula que el estrés que le produjo todo el escándalo de la Ungrd, del que salió salpicado, agravó su estado de salud. Por ahora, no hay pronunciamientos por parte de Name o su familia.

Senadores declararon ante la Corte Suprema como testigos de Iván Name por caso Ungrd

Los senadores Lorena Ríos Cuéllar y Miguel Ángel Pinto Hernández se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia para declarar como testigos en la investigación que se adelanta en contra del expresidente del Senado Iván Name, salpicado en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El abogado Jaime Lombana, que representa a Name en el proceso en su contra, explicó que decidió solicitar la citación de estos y otros senadores en aras de evidenciar que su cliente no buscó promover la aprobación irregular de las reformas sociales del Gobierno en el Congreso de la República.

Pues, el expresidente del cuerpo colegiado fue señalado de haber recibido $3.000 millones de un contrato de la Ungrd para beneficiar al Gobierno del presidente Gustavo Petro impulsando sus iniciativas en el Legislativo. El exdirector de la entidad Olmedo López aseguró que, al igual que Name, el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle también habría recibido dinero del contrato para ese mismo fin.

Así las cosas, el abogado Jaime Lombana indicó que, aunque no puede referirse a las declaraciones puntuales de los congresistas citadas, sí está en la capacidad de detallar su objeto probatorio, que está relacionado con la aprobación de la reforma pensional del Gobierno. “Lo que quiero demostrar es que Iván Name jamás cambió el sentido del voto, que el senador Iván Name votó negativamente la reforma pensional, es decir, votó positivamente el proyecto de archivo”, precisó la defensa del investigado en conversación con varios medios de comunicación. En consecuencia, aseguró que, en esas condiciones, no sería posible adjudicar al senador una conducta de “cohecho”.

En sus declaraciones, tanto Ríos Cuéllar como Pinto Hernández afirmaron no tener mayor información sobre el escándalo de corrupción. La senadora, por un lado, sostuvo que no tiene ninguna constancia de que, en efecto, se hayan llevado a cabo conductas delictivas en el Congreso relacionadas con la desviación de recursos públicos de la Ungrd.

“Yo vine como testigo, primero aclarar eso. No me constan los hechos que allí manifestaron. Dije la verdad frente a mi proceder en la construcción de las ponencias de archivo de la reforma pensional y la salud”, detalló a los medios, recordando que fue la responsable de presentar dichas ponencias.

La congresista explicó que presentó las ponencias al considerar que las iniciativas no cumplían con la viabilidad financiera para ejecutarse. Además, las calificó como inconstitucionales e ilegales. Asimismo, indicó que su presentación ante la Corte tardó porque le hicieron varias preguntas sobre el funcionamiento del Congreso y de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado, de la que fue vicepresidenta. Finalmente, insistió en que no tiene referencia alguna sobre el entramado de corrupción que involucraría al expresidente del Senado: “Nunca vi algo sospechoso”.

Corte Suprema aseguró que no realizó una inspección en el Congreso por el escándalo de la Ungrd: sí la ordenó, pero no todavía

La Corte Suprema de Justicia aclaró este martes 30 de julio que no se ha efectuado la inspección en las comisiones del Congreso relacionadas con las reformas pensional y de salud en el marco del caso Ungrd, uno de los escándalos de corrupción que más mal ha dejado la imagen del Gobierno Petro en lo que va de su administración.

Contradiciendo informes previos de los medios, el alto tribunal señaló en una consulta hecha por la agencia de noticias Colprensa que aún no se ha definido una fecha para dicha diligencia.

Declaraciones oficiales señalan que no es cierto que representantes del magistrado Francisco Farfán hayan realizado una inspección en las comisiones séptimas de Cámara y Senado. Aunque se emitió la orden para esta revisión, el tribunal aún no ha programado su ejecución.

Colprensa también contactó a fuentes del Congreso, quienes confirmaron que no se ha llevado a cabo la visita, coincidiendo con lo expresado por la Corte Suprema.