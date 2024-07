Miguel Polo Polo arremetió contra María José Pizarro por comprar zapatos en Estados Unidos: “Lujo capitalista”

Miguel Polo Polo arremete contra María José Pizarro por comprar zapatos en Estados Unidos - crédito Álvaro Tavera/Colprensa y Colprensa

En la jornada del domingo 14 de julio, el representante Miguel Polo Polo publicó una fotografía de María José Pizarro, a quien se le ve revisando una repisa de zapatos en una tienda. Según el congresista, esta fotografía habría sido tomada en los Estados Unidos. El encabezado de la fotografía es una crítica frontal contra la congresista del Pacto Histórico.

“La petrista número 1, hija de guerrillero socialista, en los Estados Unidos (imperio Yankee) comprando zapatos en una tienda de lujo capitalista. La hipocresía de esta gente no tiene límites. ¿Por qué no compra en el centro de Bogotá para apoyar el comercio local y la “economía popular”? En el centro comercial Gran San, por ejemplo. Predican, pero no aplican”, escribió en su cuenta de X.

Miguel Polo Polo arremete contra María José Pizarro - crédito @MiguelPoloP/X

Otras peleas entre Polo Polo y Pizarro

A mediados de abril de 2024, Polo Polo se fue en contra de María José Pizarro después de que la senadora hiciera una publicación en la que menciona que, según la inteligencia de Estados Unidos. la familia del expresidente Turbay Ayala, abuelo del senador Miguel Uribe Turbay, estuvo vinculada al narcotráfico.

Frente a esta aseveración de la senadora de la coalición de Gobierno, Polo Polo le contestó también por X, que el árbol genealógico de Pizarro “está lleno de psicópatas”, en referencia a a su tío, Hernando Pizarro, y a su papá, Carlos Pizarro.

En el inicio de la publicación antes mencionada de Polo Polo, el legislador abre la siguiente interrogante hacia la congresista Pizarro: “¿Señora @PizarroMariaJo, ha visto su árbol genealógico?”. Posteriormente respondió a su propia pregunta diciendo “Está lleno de psicópatas”. Posteriormente, mencionó al tío de Pizarro, quien según palabras de Polo Polo participó en la masacre de Tacueyó.

Miguel Polo Polo le dice a María José Pizarro que en su familia hay psicópatas - crédito @MiguelPoloP

“¿Señora @PizarroMariaJo, ha visto su árbol genealógico? Está lleno de psicópatas como: Su tío Hernando Pizarro, quién participó activamente en la masacre de Tacueyó (una de las más sangrientas en todo el conflicto colombiano) en donde se torturo y asesino a más de 170 personas. Las autoridades encontraron a personas que se les había abierto el pecho, aún mientras estaban con vida, para sacarles el corazón. Tres cuerpos de mujeres embarazadas a las que se les había abierto el vientre para sustraerles sus fetos de manera violenta. Varios de los cadáveres presentaban signos de haber sido enterrados en vida y la mayoría de ellos presentaban mutilaciones”, comentó Polo Polo.

En la publicación mencionó a Carlos Pizarro, sobre el cual dijo que: “Sin mencionar a su papa; Carlos Pizarro, jefe de la guerrilla M-19, guerrilla que incineró vivos a magistrados de la corte, y a funcionarios y trabajadores de esta”.

Miguel Polo Polo comparte foto de Petro con Carlos Pizarro - crédito @MiguelPoloP

En el cierre de su post, el legislador arremetió en contra de Pizarro haciéndole la siguiente pregunta: “¿Habrá heredado usted ese gen psicópata? ¡La izquierda es un asco!”.

Con respecto a las palabras de María José Pizarro que llevaron a Miguel Polo Polo a dedicarle la anterior publicación a la senadora del Pacto Histórico fueron las siguientes: “La inteligencia norteamericana manejó información sobre la relación de la familia Turbay Ayala con la red narco de José Manuel Parra, quien apoyó la campaña de Julio César con recursos ilegales, para luego influir en nombramientos estratégicos ¿Quién le explica esto a Colombia?”.

Miguel Polo Polo crítica decisión de volver patrimonio cultural sombrero de Carlos Pizarro - crédito @MiguelPoloP

Las respuestas de Pizarro casi siempre han sido igual de intensas que las arremetidas de Polo Polo. En su momento, cuando el sombrero de Carlos Pizarro Leongómez fue objeto de homenaje por parte del presidente Petro, Polo Polo se fue lanza en ristre contra la memoria del exdirigente del M19 y excandidato presidencial, buscando, entre otras cosas, llamar la atención de la parlamentaria del Pacto Histórico, una de las más cercanas al proyecto político del presidente Gustavo Petro, a quien acompañó en su investidura en 2022.