Mary Méndez habría lanzado ‘pullas’ a Gustavo Petro en medio de programa 'La Red'

Durante la emisión de 'La red', Mary Méndez aprovechó para alnzar algunas indirectas a los políticos que nos preocupan por la seguridad del país - crédito @marymendez55/ Instagram

Mary Méndez es una presentadora de televisión y empresaria colombiana. Reconocida principalmente por su participación en el programa de entretenimiento La Red, donde se desempeña como conductora. Además de su carrera en televisión, es una entusiasta del fitness.

La presentadora se ha destacado dentro del set como una de las presentadoras con más carácter frente a la pantalla, donde ha defendido en ocasiones diferentes posturas, como el poder femenino y el rechazo hacia el maltrato animal.

La personalidad de la televisión colombiana ha llamado la atención después de lanzar un comentario mientras se encontraba conduciendo el programa de chismes, apunte que muchos televidentes interpretaron como una indirecta para el presidente.

Fue a mitad del programa transmitido el 6 de julio en el que estaban hablando de un caso de inseguridad que vivió la Reina Popular del Carnaval de Barranquilla, Hania Orozco, que aseguró que antes de ir a un evento de belleza en Ibagué fue atracada, lo que provocó el comentario de Méndez.

“Antes de venir para acá me asaltaron en Barranquilla, me robaron el teléfono y yo trabajo con redes sociales, me contacté con los chicos que venden los teléfonos, les dije a todos que me habían atracado y les encargué mi teléfono en caso de que les llegara, si ven mi celular por favor cómprenlo y yo después soluciono, me tocó pagar un millón setecientos mil pesos por el rescate de mi propio celular” explicó la reina.

En medio del programa de chismes 'La Red' la presentadora samaria envío duras criticas a los gobernantes que manejan todo desde sus redes sociales y no hacen algo por la seguridad del país - crédito @laredcaracol / Instagram

Hania Orozco aseguró que la pareció injusto tener que pagar por un rescate de sus propias pertenencias, sin embargo, comentó que la información que había en el dispositivo la obligó a sacar el dinero. “Yo prefería pagar eso que tener un teléfono nuevo sin mi información, porque lo que más vale es eso, la información, me puse a hacer rifas y a vender postres y ahí pude rescatar algo”.

Después de la entrevista con la reina, fue Mary quien tomó la palabra y se mostró preocupada por la seguridad en el país. “Hay puntos en los que hoy en día a uno le toca pagar para que le devuelvan sus cosas, esto es mucho descaro definitivamente”, explicó la presentadora.

El presentador y compañero de Mary, Frank Solano, también aseguró que estamos en un momento difícil en temas de seguridad. “Este es el mundo en el que estamos viviendo y normalizamos todo esto porque se volvió cotidiano y las autoridades intactas”.

Esta intervención fue la que desató el comentario de la samaria debido a su preocupación por la seguridad en las calles, “Y las autoridades tuiteando y trinando, hemos llegado a tal punto en que involuntariamente a uno le toca pagar el rescate de un perro, de una moto o de un celular”.

El apunte hecho por Mary despertó la curiosidad de los televidentes e internautas que aseguran que el comentario es una indirecta para el presidente Gustavo Petro, ya que varias veces se le ha criticado por aparentemente gobernar desde su cuenta de X antes conocida como Twitter.

Durante el programa 'La Red' la samaria lanzo duras críticas a los políticos que gobiernas desde Twitter - crédito Caracol Televisión / YouTube

La presentadora ha sido conocida por sus seguidores por ser una mujer que no le tiene miedo a dar su opinión sobre los temas que significan un problema para el país. Sin embargo, la presentadora aún no ha confirmado si su comentario fue directo para el presidente o para una rama del poder en general.

La marca de Mary Méndez

Por otro lado, la samaria ha aprovechado sus redes para mostrarle a sus seguidores cómo ha sido todo su proceso para hacer crecer su marca Fit Cook, enfocada en la creación de productos funcionales sin azúcar o libres de sellos, tal como lo explica ella en su cuenta de Instagram.

La presentadora estaba entregando volantes de su marca 'Fit cook' en Corabastos - crédito @marymendez55 / Instagram

Fue durante su paso por la central de Corabastos mientras ella se encontraba realizando cosas de su negocio que aprovechó para mostrar el trabajo de las personas que trabajan allí: “esta es la vida de un emprendedor y un empresario”, dijo la presentadora mientras entregaba volantes de su marca en el lugar.