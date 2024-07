El nuevo ministro del Interior desvirtuó la posibilidad de perpetuar a Petro en el poder: “La reelección es un cuento chimbo”

Juan Fernando Cristo acepta designación como ministro del Interior con cuatro prioridades fundamentales - crédito Presidencia

Apenas cuatro días después de que el presidente Gustavo Petro nombrara a Juan Fernando Cristo como su nuevo aliado desde el Ministerio del Interior, tras la salida de Luis Fernando Velasco del cargo del Gobierno nacional, el nuevo funcionario ya hizo fuerte presencia en los medios de comunicación.

Incluso, en una entrevista concedida a El Espectador, el nuevo ministro se refirió a diferentes retos que llega a asumir, incluida la compleja implementación del Acuerdo de Paz y la degradación del debate democrático en Colombia.

Asimismo, Cristo aseguró que, aunque no tenía intención de retornar al ministerio, decidió aceptar debido a la oportunidad de contribuir al país en un momento crucial. Sin embargo, reconoció que no ingresa en el mejor gobierno, pues Gustavo Petro es centro de debates y polémicas constantemente.

“Hay responsabilidades con el país y en la vida hay momentos de decisiones, como esta, y pues hay que lanzarse a veces al agua y este es un compromiso claro con el país. Aquí nací, aquí crecí y aquí voy a estar. Nosotros no nos vamos a ir para alguna otra parte con mucha otra gente que sale”, comentó al medio nacional.

Y es que su llegada fue la excusa perfecta para devolver al escenario pública la supuesta convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de perpetuarse en el Gobierno después del 2025. En ese sentido, Cristo indicó que el debate no ha sido aclarado y es necesario abordarlo con seriedad para lograr un acuerdo nacional. Expresó que “nadie se está escuchando, todo es insulto, descalificación, y eso no es bueno para la sociedad”, además de insistir en la urgencia de moderar el debate y construir consensos.

En su intervención, el nuevo ministro del Interior aseguró que no existe posibilidad de que Gustavo Petro se mantenga al frente del país a través de la constituyente, además de tildar de “cuento chimbo”, a quienes se han encargado de generar debate basado en especulaciones.

“Me parece un cuento muy chimbo y lo están utilizando unos opositores; como diría (el exvicepresidente Germán) Vargas Lleras: rechimbo. La reelección es imposible en Colombia. Yo fui opositor a cambiar el articulito de la reelección y ahora muchos de quienes apoyaron esa reelección se rasgan las vestiduras como si no hubieran hecho ya eso. Yo sí tengo autoridad moral para hablar de reelección. Yo fui opositor a la reforma constitucional que se inventó el articulito y lideré en el 2015 la reforma constitucional que afortunadamente para Colombia prohibió la reelección”, comentó a El Espectador.

Asimismo, Juan Fernando Cristo destapó sus cartas y contó pequeños detalles de cuál será su prioridad en este Gobierno. Según comentó, la implementación del acuerdo de paz fue el principal motivo que lo llevó a aceptar el ofrecimiento del presidente.

“Sí veo el compromiso genuino del presidente Petro de meterle el acelerador a fondo a la implementación del Acuerdo de Paz en los próximos dos años y eso sí influyó mucho en la decisión final. Y la verdad, el factor desequilibrante a favor de aceptar el ministerio, fue mi compromiso con la paz. Se puede relanzar la implementación del acuerdo de paz”, comentó el jefe de cartera.

Además del Acuerdo de Paz, en sus manos también estaría la tarea de promover las reformas que se ha propuesto el Gobierno nacional. Cristo recordó que en su anterior etapa en el ministerio logró avances importantes, como la reforma al equilibrio de poderes y la prohibición de la reelección presidencial. Sin embargo, aseguró que esta vez la labor es aún más demandante y requiere de un esfuerzo concertado y metodológico.

“El Congreso no es más que el reflejo de una coyuntura política y social del país. Si moderamos los ánimos, si buscamos concertar las reformas, lo que debe ser el propósito del Gobierno en la segunda mitad de su mandato, estoy seguro que vamos a poder trabajar no solamente con los partidos de Gobierno y los independientes, sino también en una relación respetuosa con los partidos de oposición”, aclaró Cristo al medio nacional.

Respecto a la relación del presidente Petro con la implementación del Acuerdo de Paz, Cristo refutó las críticas sobre la falta de voluntad política, atribuyendo las dificultades más a problemas de coordinación y estrategia.

Anunció que trabajará por un “acuerdo nacional” que incluya la participación de todos los sectores y que sea el propio acuerdo el que dicte las reformas necesarias. “Lo que queremos es comenzar a hablar y a escuchar. Este país necesita una dosis alta de valeriana antes que cualquier otra cosa para tranquilidad y moderación de los ánimos”.

La tensión con las altas cortes también fue tema de conversación. Cristo minimizó las diferencias recientes con la Corte Constitucional y destacó la fortaleza de las instituciones colombianas. Incluso, abogó por un diálogo colaborativo y el respeto a la independencia judicial, insistiendo en que “hace falta hablar más, dialogar más, construir más consensos”.

“Son buenos los contrapesos para la democracia colombiana. Pero también hay que colaborar armónicamente, como lo señala la Constitución, entre las distintas ramas del poder”, comento en un tono muy mediador.

Sobre el avance de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Cristo fue enfático en la necesidad de que esta imponga sanciones de manera más rápida, dando celeridad a los procesos pendientes. Esto, según él, es crucial para impulsar la negociación con otros grupos armados en el marco de la “paz total” que promueve el Gobierno de Petro.

En lo referente a su relación con el Partido Liberal, Cristo destacó tener una buena comunicación con las bancadas, aunque reconoció diferencias con el expresidente César Gaviria, con quien buscará dialogar para avanzar en la agenda de reformas institucionales. De hecho, cristo llegaría a suplir el papel de Velasco, que tenía como responsabilidad intentar unir a todos los sectores políticos del pais para avanzar en sus reformas.

“Es que vamos a hablar con todos los sectores, vamos a escucharnos. Hay muchas diferencias, hay profundas diferencias, pero, y yo no me resigno como colombiano, no podemos aceptar que definitivamente en Colombia se volvió imposible llegar a un acuerdo sobre algo. Eso le hace un daño inmenso a la sociedad y es lo que ha frenado las posibilidades de desarrollo de Colombia”, concluyó.

Cristo se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar una “paz definitiva”, aunque admitió que es una meta ambiciosa y difícil, que requiere el esfuerzo continuo de todos los colombianos. Además, declinó profundizar en temas específicos sobre las negociaciones con la Segunda Marquetalia o el “perdón social”, insistiendo en que su enfoque estará en la implementación del Acuerdo de Paz.