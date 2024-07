Contraloría le puso la lupa a la Policía Fiscal y Aduanera: la Dian hizo donaciones de productos de contrabando que ahora no aparecen

La Contraloría le abrió investigación preliminar a la Polfa - crédito Colprensa

En la mañana del domingo 07 de julio, la Contraloría General de la República inició una indagación preliminar sobre la posible pérdida de mercancías donadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en febrero de este año.

Según indicó la entidad, esta acción surge tras identificar al menos tres deficiencias en el mantenimiento, la custodia y la entrega de bienes, los cuales tienen un valor estimado de más de 4.404 millones de pesos; es decir, cerca un millón de dólares.

Los bienes incautados por la Dian en operaciones contra el contrabando, donados a Polfa, incluyen una variada gama de artículos, tales como equipos tecnológicos, electrodomésticos, ropa y otros efectos personales. Entre ellos se encuentran consolas de videojuegos, parlantes, televisores, equipos de sonido, audífonos, relojes inteligentes, confecciones, maletas, ollas, freidoras de aire, bicicletas, juguetes, gafas y pantuflas, dirigidos a personas de diferentes edades y géneros.

La Contraloría, por intermedio de la Delegada para el Sector Defensa y Seguridad, señaló irregularidades en la custodia, almacenamiento, control y distribución de los bienes en tres casos específicos de donaciones autorizadas por resoluciones los días 15, 16 y 21 de febrero del presente año.

Según informó el órgano de control, se detectó que los registros no cumplían con los formatos requeridos, lo que afecta la trazabilidad de los bienes donados. “Esto significa que una es la manera como la Dian identifica cada bien y otra la manera como la Polfa los clasifica para luego ser entregados. Por consiguiente, los dos registros de la información, la de la Polfa y la Dian, al cruzarse no coinciden”, afirmó la Contraloría en un comunicado de prensa.

Un aspecto crítico que llamó la atención fue la deficiente custodia e inventario de las mercancías. La inspección realizada por la Contraloría registró que los artículos se encontraban almacenados en lonas y cajas apiladas en mal estado y sin inventariar, complicando la toma física de inventarios y la inspección de los bienes.

Sin embargo, la Contraloría también observó una inconsistencia entre los bienes solicitados y lo que realmente fue entregado. Según el órgano de control, una dependencia de la Policía solicitó a la Dian la donación de sábanas y acolchados para 28 auxiliares de Policía en Pereira. Sin embargo, la relación de entrega de Polfa mostraba 4.500 metros de telas, 38 rollos, chanclas, bóxer, tenis, medias, suéteres y camisetas en esas cantidades.

Además, otro problema identificado fue la incorrecta contabilización en el sistema de inventarios (Sapsilog). La resolución del 21 de febrero de 2024, que incluía muchas de las donaciones, estaba cargada en el aplicativo pero no figuraba contabilizada por Polfa, lo que impide evidenciar la entrada o salida del almacén.

No obstante, en un documento denominado ‘Planilla de entrega de bienes al personal beneficiario’, se relacionó la entrega de artículos mencionados en la resolución, incluidas 300 camisetas, 200 pares de baletas, 6.193 gafas, 200 pares de pantuflas, 300 relojes digitales y 620 pares de zapatos playeros, entre otros elementos.

“Es evidente que se hizo entrega de elementos donados sin que los mismos hayan sido registrados y clasificados previamente en la contabilidad de la Policía Fiscal y Aduanera, lo cual no es más que una manera discrecional, cuando no arbitraria y non sancta, de disponer de unos bienes públicos, como son las mercancías incautadas”, concluyó el órgano de control.

Entretanto, la investigación de la Contraloría busca determinar si existe un daño patrimonial por la presunta pérdida de la mercancía. De confirmarse, este caso dejaría al descubierto graves irregularidades en la administración y manejo de bienes incautados al contrabando.