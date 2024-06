Robaron a colombianos que celebraban la victoria ante Paraguay en Houston, Estados Unidos

Algunos de los vehículos habrían sido identificados por llevar la bandera de Colombia dentro - crédito @arleydeportes / X

Endeudados y decepcionados por cómo habrían respondido a su victoria en el partido debut de la Copa América 2024, algunos hinchas de la selección Colombia denunciaron a través de redes sociales ser víctimas de hurto en el parqueadero de su hotel en Houston, Estados Unidos.

El periodista deportivo Arley Durán Gómez, la mañana siguiente al encuentro deportivo, se topó con varias camionetas vandalizadas, a las que rompieron los vidrios para saquera los artículos de valor en su interior:

El periodista Arley Durán logró dar visibilidad al caso - crédito @arleydeportes / X

“Decimos que en Estados Unidos no roban, pero mire. Aquí al frente del hotel donde estamos hospedados hay un parqueadero y resulta que muchos de los carros están con los vidrios rotos para robar. Las víctimas son mayoría colombianas, muchas de Santander y Norte de Santander”, denunció Durán.

Se cree que, mientras celebraran el triunfo de la Tricolor, al hotel habrían llegado varias personas que, identificando sus vehículos por las banderas que habían dejado dentro, rompieron las ventanas y robaron cuanto pudieron.

El hecho está siendo investigado por las autoridades en Houston, luego de que los fanáticos del fútbol, en su mayoría provenientes de los departamentos de Santander y Norte de Santander, interpusieran una denuncia formal.

El estadio pintado de amarillo sorprendió en Houston y todo el mundo: se calcula que 50.000 colombianos asistieron al partido contra Paraguay

El lunes 24 de junio, el estadio NRG de Houston fue testigo de una auténtica marea amarilla. Aficionados colombianos llegaron en masa para ver a su selección enfrentarse a Paraguay, soportando temperaturas de 40 grados centígrados (104 grados Fahrenheit) a la sombra. Cuatro horas antes de que iniciara el partido, cientos de hinchas colombianos ya estaban en las inmediaciones del estadio, y el número fue en aumento conforme se acercaba el inicio del encuentro.

Los fanáticos colombianos llegaron desde distintas ciudades tanto de Estados Unidos como de Colombia, como Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá, Pereira y Medellín, para unirse en una sola voz y apoyar a su equipo. Ataviados con los colores de su bandera, sombreros vueltiaos y gorras tricolores, los seguidores amenizaban el ambiente con las ensordecedoras vuvuzelas.

Se cree que 50.000 colombianos asistieron al partido - crédito MAURICIO DUEÑAS/ EFE

Uno de los momentos más llamativos del día lo protagonizó Pedro, un aficionado paraguayo que, según comentó agencia EFE, dijo sentirse como “mosca en leche” al ser uno de los pocos seguidores paraguayos en el NRG Stadium.

A pesar de estar en clara diferencia numérica, Pedro fue recibido con los brazos abiertos por los hinchas colombianos, quienes lo trataron como una celebridad. “Ya me han hecho sentir famoso. Me siento un poquito intimidado de ver tantos colombianos, pero me gusta. Esto es el fútbol, atrae amigos, atrae familia y conocidos. La estamos pasando chévere”, señaló Pedro.

Pedro ha estado viviendo en Alexandria, Virginia, desde hace 23 años, aunque es oriundo de Yaguarón, en el departamento de Paraguarí, a 48 kilómetros de Asunción. Además, durante la entrevista con EFE, se aventuró a predecir el resultado del partido: “Ojalá gane Paraguay 0-1 y que los muchachos dejen todo en el campo de juego. Que resurja esa garra guaraní, que demuestren que han venido a hacer una buena Copa América”. No obstante, el partido finalizó con un marcador de 2-1 a favor de Colombia.

Los jugadores de la selección Colombia dijeron sentirse como en casa - crédito Maria Lysaker / USA TODAY Sports

La afición colombiana no solo se encontraba en números, sino también en optimismo y predicciones favorables. María y su familia, quienes llegaron desde Bogotá, no cesaban de gritar “¡Colombia, Colombia!”, y pronosticaron una victoria para su equipo, con goles de James Rodríguez y Luis Díaz.

Luis Díaz, según Pedro, es “el motor de Colombia, es el aire, es todo. Si lo tenemos a él un poquito bloqueado, Paraguay tiene chance de llegar a la siguiente ronda”.

Entre los entusiastas, también se encontraban Hugo Gómez junto a su esposa y primos, quienes hicieron el viaje desde New Jersey para alentar a la selección dirigida por Néstor Lorenzo. Equipados con la segunda camiseta oficial de Colombia y la bandera tricolor, ellos también compartieron su optimismo: “Ganará Colombia 3-1 y vamos a ir hasta la final”, aseguraron.