Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Villavicencio este lunes 10 de junio

‘Pantera’ el participante que más plata ganó dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’: cobró por todo

Kevin Fuentes no consiguió su cometido dentro de la competencia con celebridades, pues aunque cumplió con su promesa de no involucrarse sentimentalmente con nadie, no logró conquistar tantos corazones del público como se lo propuso puesto que le faltaron votos para seguir en el juego