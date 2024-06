Gremio de aerolíneas hizo un llamado de urgencia al Gobierno: buscan reducir el IVA en los tiquetes aéreos

Paula Bernal, gerente de Iata en Colombia, señala que esa problemática que está perjudicando a usuarios y aerolíneas debe ser atendida, porque las cadenas de valor asociadas al turismo van ligadas al mercado doméstico - crédito Avianca

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) realizó un estudio en el que expone las pérdidas en el mercado nacional e internacional de pasajeros aéreos. Según el gremio, la afectación se debe a que el IVA de los tiquetes regresó al 19% en 2023. En este sentido, Iata ha solicitado al Gobierno nacional reducir dicho IVA en los tiquetes aéreos.

Paula Bernal, gerente de Iata en Colombia, manifestó en Bloomberg Línea que gran parte de lo que paga un colombiano por un boleto de avión se destina a impuestos. Por eso, considera necesario cambiar la dinámica, porque esta termina siendo regresiva.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De acuerdo con lo anterior, Bernal expresó al medio citado: “Un servicio público esencial no debería estar gravado con un IVA del 19%, ya que uno de los principios de estos servicios es su accesibilidad. Este es el único servicio público de transporte que paga IVA del 19 % y es el único combustible, el de aviación, que no forma parte de fondos de estabilización, no tiene subsidios y también paga IVA”.

Por lo tanto, la directiva se refirió a que el Gobierno tendrá que enfocarse en atender esta necesidad ciudadana, justamente porque los colombianos están pagando tiquetes aéreos más costosos debido al IVA.

“Cerca del 30 % de lo que paga un colombiano hoy en día por ir de un punto a otro en un avión en Colombia está representado en impuestos y tasas, y si es un tiquete internacional, hablamos de cerca del 50 %. Vemos mucha discusión pública en torno al precio de los tiquetes aéreos en Colombia, pero si queremos que haya cada vez más accesibilidad de este servicio, pues una medida directa, rápida y eficiente es revisar el esquema”, puntualizó la gerente al medio mencionado.

Paula Bernal, gerente de Iata en Colombia, manifestó que el Gobierno tendrá que enfocarse en atender esta necesidad ciudadana - crédito Pixabay

Iata afirmó que si el IVA se hubiera mantenido en el 5% —tal como fue regulado durante la pandemia por covid-19 y no hubiese retornado al 19%—, las aerolíneas habrían tenido alrededor de siete millones de pasajeros más durante el 2023.

En conclusión, Bernal señaló que esa problemática que está perjudicando a usuarios y aerolíneas debe ser atendida, porque las cadenas de valor asociadas al turismo van ligadas al mercado doméstico; esto quiere decir que son los viajeros nacionales los que mueven mayoritariamente la economía durante el fin de semana.

Fly Emirates oficializó su llegada a Colombia

La línea aérea Emirates llegó a Colombia oficialmente con la nueva ruta que conectará Bogotá con Miami y Dubái, partiendo desde el Aeropuerto Internacional El Dorado. Este nuevo enlace no solo facilitará el transporte de pasajeros, sino que también ofrecerá la capacidad de transportar hasta 20 toneladas de carga por vuelo.

Scott Lantz, country manager de México y encargado de la operación de Emirates en Colombia, destacó la importancia de esta nueva ruta: “Emirates lleva años buscando la mejor oportunidad para entrar en el mercado y ya es el momento para nosotros. Vamos a tener un vuelo diario saliendo desde Dubái con dirección Miami-Bogotá con un horario superinteresante para los pasajeros”.

Este nuevo enlace facilitará el transporte de pasajeros y ofrecerá la capacidad de transportar hasta 20 toneladas de carga por vuelo - crédito Colprensa

Lantz añadió que “también tenemos lo que se llama el derecho de quinta libertad, para que los pasajeros pueden viajar solo entre Miami y Bogotá con esta opción. Esta ruta no solo será para los usuarios, sino que también contaremos con la oportunidad de transportar pasajeros y carga en el mismo vuelo, con una capacidad de 20 toneladas de varios productos”, recalcó.

La entrada de Emirates en el mercado colombiano no solo incrementará las opciones de viaje para los pasajeros, sino que también abrirá nuevas oportunidades para el comercio internacional. El transporte de carga incluirá productos emblemáticos de Colombia como frutas, café y flores, que podrán llegar a nuevos mercados en el Medio Oriente.

Por su parte, Sergio París Mendoza, director de la Aeronáutica Civil, señaló los beneficios de esta nueva ruta para ambos países. “Colombia como puerta de América del Sur es fundamental. Esta ruta también permite conectar a los espíritus, es decir, los colombianos que tengan la oportunidad de ir a través de esta aerolínea a conocer el Medio Oriente. Ahora se presenta la oportunidad inmensa de que esta región del mundo venga a ver nuestros verdes, como las montañas y los ríos”, mencionó París Mendoza.