Director de la Ungrd no sabe cómo se realizará la reestructuración de la entidad

Carlos Carrillo pidió al Gobierno nacional trabajar de la mano con el Congreso de la República para los cambios en la entidad - crédito Colprensa

La reestructuración de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) que anunció el presidente Gustavo Petro, debido a escándalos de corrupción, generó incertidumbre dentro de la entidad, pues Carlos Carrillo, actual director, manifestó desconocer los detalles y el alcance de este proceso.

En su cuenta de X, Gustavo Petro se refirió a la necesidad urgente de una reestructuración en la entidad encargada de manejar los recursos para atender las emergencias y desastres en el país, aunque no compartió la forma en la que se llevaría a cabo este cambio.

No obstante, Carrillo puntualizó que el anuncio del primer mandatario no era nuevo, pues ya se había referido al tema, aunque reconoció que no hay claridad sobre cómo se llevará a cabo.

“Hace unas semanas el presidente había hablado en un discurso sobre la necesidad de una reestructuración, pero por el momento no tenemos claro cuál sería la naturaleza o alcance de esa transformación”, aseguró Carrillo.

La posible reforma de la Ungrd no podrá implementarse sin la aprobación del Congreso de la República, ya que la entidad está regida por la ley 1523, por lo que Carrillo enfatizó la importancia de la colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo para llevar a cabo cualquier cambio significativo.

La compra de carrotanques para La Guajira fue el punto de inicio del escándalo de corrupción de la Ungrd - crédito Ungrd

“Sea cual sea la transformación, esa es una discusión que debe dar el Legislativo”, agregó Carrillo, que acotó que cualquier modificación debe cumplir con el marco legal existente.

Uno de los aspectos cruciales de la reforma es la capacidad de la Ungrd para realizar contratación directa en situaciones de emergencia, pues según Carrillo, eliminar esta herramienta sería perjudicial para la entidad: “Es imposible que se acabe la contratación directa. Estamos ante un grave dilema y no podemos quitarle las capacidades a una cartera de riesgo de responder de manera ágil”.

El origen de estas discusiones y propuestas de reestructuración fueron las presuntas irregularidades en los contratos de la entidad que involucrarían, aproximadamente, cinco billones de pesos. Al respecto, la Contraloría General de la República destacó que estas irregularidades han alimentado la percepción de corrupción dentro de la entidad y han impulsado la necesidad de reformas.

La Contraloría aseguró que las irregularidades en la Ungrd llegarían a 5 billones de pesos - crédito Colprensa

Carrillo explicó que, mientras la herramienta de contratación directa puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal, el verdadero desafío reside en asegurar que quienes la ejecutan lo hagan con integridad: “El asunto no es el poder de la herramienta, sino quién la usa. Tenemos que garantizar que lleguen personas honestas ahí”.

El proceso de reforma, en caso de proceder, deberá abordar no solo las cuestiones legales, sino también los mecanismos de supervisión y control dentro de la Ungrd para prevenir futuros actos de corrupción.

La solicitud de Petro para reestructurar la entidad

En una publicación en X, el presidente Gustavo Petro se refirió a la reestructuración que espera que adelante Carrillo en la Ungrd. Según el mandatario, el Gobierno actual ha implementado medidas decisivas para detener estas prácticas corruptas, y como resultado, la Ungrd será completamente reorganizada.

Petro manifestó que el problema es de carácter estructural, enfatizando la necesidad de una profunda reforma para eliminar cualquier vestigio de corrupción y asegurar la transparencia en las operaciones futuras.

De acuerdo con el mandatario, su administración ha tomado medidas para restar la corrupción - crédito @petrogustavo/X

“La Ungrd sufre de una corrupción estructural forjada durante años”, afirmó Petro, añadiendo que su administración heredó estos problemas de gobiernos anteriores, pues destacó que su gestión ha puesto fin a estas prácticas y que la entidad se reorganizará una vez que toda la información se remita a la justicia.

“La banda que entró en mi gobierno se puso en la tarea de continuarla y la pusimos fuera”, agregó el presidente en su mensaje en redes sociales.