Diana Ángel regresó a ‘X’ más desafiante y contundente que nunca: “Estoy lista para las balas”

Diana Ángel retomó su actividad en las redes sociales luego de la pausa que debió hacer por cuenta de su participación en La casa de los famosos Colombia, reality en el que su paso fue cuestionado y que precisamente ella defendió. “Fui a entender la complejidad de nuestra sociedad”.

No obstante, este no fue el único tema del que habló en su cuenta de X, pues la actriz y cantante volvió al ruedo con toda y lanzó una serie de mensaje con los que incluyo ya mostró de nuevo su postura a favor de Petro, además de que advirtió estar lista para los ataques y críticas. “¿Mucho odio por aquí? Estoy lista para recibir las balas en este campo de tiro”.

“Bueno! ¿Y entonces, mucha polémica como siempre o qué? Que Petro, que la Casa, que si, que no, ¿qué por qué? Que fulano, que me gana…Volví lista para las balas de este campo de tiro… Los amo, qué sería de mi vida sin ustedes?”, este fue la primera publicación que subió Dian Ángel luego de la pausa que se tomó en las redes sociales en parte por su entrada a La casa de los famosos Colombia y, luego por el tiempo que se dio para adaptarse nuevamente a la realidad tras su salida del reality.

Lo segundo que hizo la actriz y cantante bogotana que ganó su popularidad en Colombia gracias a su participación en la popular serie juvenil Francisco, el matemático, fue elogiar uno de los mensajes se mostraron a favor del presidente Gustavo Petro, uno de los temas con los que Diana genera mayor controversia en las redes por su postura a favor del gobierno progresista.

En esta ocasión, un usurario de la red X subió un posteo sarcástico que la Diana compartió aplaudiendo la reflexión final del mismo.

“Dijeron que el ex guerrillero Gustavo Petro no quería a las fuerzas armadas, pero fue él quien les recuperó la mesada 14. !Me encantan los finales felices”, dice la frase que la actriz añadió a su muro en X agregando: “Ah! Cosas lindas!…”.

