Caracol y RCN no podrán transmitir todos los partidos de la Copa América: qué fue lo que pasó

Carlos Antonio Vélez explicó que los canales no pudieron escoger los partidos a transmitir, una situación que también ocurre durante el Mundial - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La Copa América 2024 ofrecerá diversas alternativas para que los televidentes puedan disfrutar de los encuentros, incluyendo las tradicionales transmisiones de los canales Caracol y RCN. No obstante, a estos medios les fue negado el permiso para cubrir la totalidad de los partidos.

El anuncio fue realizado por el periodista Carlos Antonio Vélez, quien afirmó que no se transmitirán todos los partidos de la Copa a través de las señales habituales.

Según el periodista deportivo esta situación no es una decisión propia de los canales, sino que se debe a que no pudieron adquirir los derechos de más encuentros, a pesar de su interés en transmitirlos en su totalidad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Vélez también indicó que no tuvieron la oportunidad de seleccionar los partidos que querían transmitir, ya que varios de ellos fueron determinados de manera unilateral. Añadió que esta situación es similar a la que enfrentan durante las transmisiones del Mundial.

Durante su segmento Palabras Mayores en la emisora Antena 2, el periodista abordó el tema mientras conversaba sobre la competición que dará comienzo el próximo 20 de junio. También comentó que tanto RCN como Caracol tuvieron que comprar los partidos que les vendieron, que de acuerdo con Vélez fueron únicamente seis partidos.

Carlos Antonio Vélez indicó que no tuvieron la oportunidad de seleccionar los partidos que querían transmitir, ya que varios de ellos fueron determinados de manera unilateral - crédito Colprensa

“En el canal RCN transmitiremos los partidos. Los que nos vendieron, porque no nos quisieron vender toda la Copa América. Apenas un pedacito. Caracol y RCN hemos tenido que comprar lo que nos vendieron apenas que fueron seis partidos y eso fue lo que compramos”, comentó el periodista en su segmento.

A lo anterior, el analista agregó el interrogante de que acciones llevar a cabo para si no les vendieron el paquete de todos los partidos de la competencia. “es muy fácil decir: ‘estos no transmiten todos los partidos’, pero ¿qué hacemos si no los venden todos? Es como el Mundial, solamente vendieron la mitad. La otra mitad se la quedan”, comentó.

Carlos Antonio Vélez explicó que no siempre pueden transmitir los partidos que desean, sino aquellos que las autoridades deciden. Señaló que estos acuerdos comerciales son algo inusuales, pero forman parte de la realidad del sector. Añadió que es importante que la audiencia comprenda esta situación, ya que a menudo surgen malentendidos y comentarios infundados al respecto.

“No siempre los partidos que uno quiere, sino los partidos que ellos quieren que transmitamos. Son unos negocios medio raros, pero existen y es lo que hay. Eso para que la gente lo entienda porque después salen a decir y a escribir cada bobada por ahí”, explicó el periodista.

Carlos Antonio Vélez aclaró que no se trata de falta de interés o voluntad por parte de Caracol y RCN para adquirir los derechos de transmisión. En realidad, la situación obedece a que no les ofrecieron la posibilidad de comprar todos los encuentros de la Copa América para sus respectivas emisiones.

La selección Colombia continúa sus preparativos rumbo a Estados Unidos, donde disputará dos partidos amistosos. El primero será contra el equipo norteamericano el 8 de junio, y el segundo, frente a Bolivia el sábado 15 de junio.

El técnico Néstor Lorenzo decidió no complicar más la situación respecto a la convocatoria para la Copa América y anunció la fecha en que se revelará la lista definitiva de 26 jugadores. Cabe destacar que esta lista será dos integrantes menor en comparación con la que actualmente maneja para los partidos de preparación, lo que hará que las decisiones sobre quiénes serán excluidos resulten bastante difíciles.

El técnico Néstor Lorenzo decidió no complicar más la situación respecto a la convocatoria para la Copa América y anunció la fecha en que se revelará la lista definitiva de 26 jugadores - crédito FCF

La selección colombiana hará su debut en la Copa América el 24 de junio enfrentando a Paraguay en la ciudad de Houston. Para esa fecha, se espera que el equipo nacional esté completamente preparado para competir por el título. Además, buscarán mantener su racha de partidos invictos y fortalecer su proceso de cara a la clasificación para el Mundial de 2026.

La selección Colombia se prepara para los amistosos ante Estados Unidos y Bolivia, luego definirá los convocados para la Copa América - crédito FCF