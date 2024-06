Evite el robo de su mascota: se han registrado más de 500 hurtos en Bogotá con nueva modalidad para extorsionar

Sujeción : al salir de casa, la mascota siempre debe llevar collar y traílla. Esto ayuda a evitar no solo robos, sino también accidentes o extravíos.

No comprar: el llamado de las autoridades es a desincentivar el tráfico de animales y no propiciar la venta en sitios de dudosa procedencia o no autorizados. “Muchas veces las personas en su afán de una mascota de determinada raza optan por recurrir a las redes sociales en donde pueden comparar animales robados o ser víctimas de estafas”.