Así fue el ‘baby shower’ del segundo bebé de Evaluna y Camilo

Los artistas Evaluna Montaner y Camilo Echeverry compartieron con sus seguidores en su canal de Youtube detalles íntimos de su vida, destacando su viaje a Bogotá y la promoción del último álbum de Camilo, titulado Cuatro.

La pareja de cantantes aprovechó su video en la plataforma para mostrar momentos de una ceremonia de bendición especial para su segundo bebé, al cual llamarán Amaranto. La hija del artista Ricardo Montaner prefirió un ritual sobre un tradicional baby shower, porque no le gusta la idea de recibir regalos que podrían perderse o no ser utilizados, según afirmó en un reciente video.

“Estamos en el blessing de Amaranto, no le decimos baby shower, porque a mí no me gusta la idea de que vengan y regalen un montón de cosas sin conocer al bebé o a la bebé y sean regalos que quizás después se pierdan”, expresó la artista venezolana. Blessing se traduce al español como bendición y a lo que se refería la cantante es a una celebración emotiva junto a sus amigas, en vez de un evento con regalos para el pequeño.

Evaluna, visiblemente emocionada, explicó que esta celebración, organizada por su madre y amigas cercanas, fue un momento importante tanto para ella como para su familia: “Mi mamá organizó esta reunión con todas las chicas de mi vida. Mira esta belleza, dice ‘blessing Amaranto’, hay juguito, hay comidita rica”, expresó la actriz y cantante venezolana.

La ceremonia incluyó actividades simbólicas como la escritura de virtudes deseadas para Amaranto y su hermana mayor, Índigo, en tiras de papel que luego fueron atadas a un árbol. Evaluna comentó que estas virtudes serán su foco durante el parto, que se realizará en su casa con la asistencia de una partera.

Camilo, por su parte, también destacó su compromiso con este parto, al mencionar en el pódcast Molusco TV que se está preparando para asistir junto a la partera: “He leído y he estudiado montones porque quiero asistir a la partera en este parto. En el parto de Índigo estuve como acompañante activo, pero no tenía el conocimiento como para asistir activamente. Quisiera recibir a Amaranto yo directamente, es complejo, no es ‘pon las manos’, no, eso todo un asunto”, indicó.

Durante el video, la famosa pareja también mostró fragmentos de su experiencia en Bogotá, donde la artista venezolana probó varias frutas colombianas como el chontaduro, una nueva experiencia que compartió con sus seguidores.

La pareja de esposos, que evita revelar el rostro de su hija Índigo en redes sociales para proteger su privacidad, planea hacer lo mismo con Amaranto, según han indicado en varias ocasiones. La hermana menor de los cantantes Mau y Ricky dio a entender que la decisión de mostrar o no a sus hijos en público dependerá de ellos cuando sean mayores.

Cabe recordar que Evaluna está en la recta final de su segundo embarazo y ha preferido mantener en reserva muchos detalles del proceso. Sin embargo, la reciente publicación en su canal de YouTube dio detalles de sus preparativos y rituales. La pareja espera dar la bienvenida a su segundo hijo en agosto, manteniendo la expectativa sobre el género del bebé hasta el momento del nacimiento, una práctica que ya hicieron con su primera hija Índigo. Evaluna describió en su video que la llegada de Amaranto será un evento rodeado por las virtudes y energías que sus seres queridos le desearon durante la ceremonia.

La pareja de cantantes Evaluna Montaner y Camilo Echeverry continúan compartiendo aspectos relevantes y conmovedores de sus vidas, combinando su carrera profesional con momentos personales y familiares.