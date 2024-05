El ELN tiene el propósito de luchar por la toma del poder, es imposible hacer la paz: Henry Acosta

“Con el ELN no es que sea difícil, será imposible hacer la paz, porque el ELN tiene el propósito de luchar por la toma del poder y una vez tomado el poder, convertir a Colombia en un país socialista” indicó Henry Acosta - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

Henry Acosta Patiño, conocido facilitador de paz con las Farc, expresó su escepticismo sobre la viabilidad de alcanzar un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). A pesar de los esfuerzos del Gobierno para iniciar negociaciones, Acosta consideró que estas serán infructuosas. Esta declaración se suma a las críticas que ya había realizado sobre la postura ideológica y política del grupo guerrillero.

Acosta recordó en una entrevista con W Radio un diálogo que mantuvo con el entonces candidato presidencial Gustavo Petro, advirtiéndole sobre las dificultades que enfrentaría cualquier tentativa de paz con el ELN. “Con el ELN no es que sea difícil, será imposible hacer la paz, porque el ELN tiene el propósito de luchar por la toma del poder y una vez tomado el poder, convertir a Colombia en un país socialista”, aseveró.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno para iniciar negociaciones, Acosta consideró que estas serán infructuosas - crédito Jaime Saldarriaga/REUTERS

El facilitador de paz también criticó la insistencia del ELN en someter cada tema de negociación a consulta con “el pueblo”. Según Acosta, “el pueblo” es una categoría “etérea” y el ELN insiste en ello, lo cual a su juicio no es negociar.

Durante la entrevista, Acosta no solo abordó el tema del ELN, sino que también habló de las disidencias de las Farc y la Segunda Marquetalia. Henry Acosta Patiño enfatizó en que el futuro de la mesa de conversaciones con la Segunda Marquetalia dependerá de que se adelante un proceso de paz similar al de las Farc. Señaló que, si se plantea un proceso de sometimiento, este va a fracasar.

Esta perspectiva añade una nueva dimensión a los desafíos que enfrenta el Gobierno de Petro en cuanto a los diversos grupos armados en el país. La Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc liderada por exguerrilleros que no acogieron el acuerdo de paz de 2016, ha mostrado resistencia a cualquier intento de sometimiento sin condiciones que sean equivalentes al proceso inicial con las Farc.

Henry Acosta Patiño enfatizó en que el futuro de la mesa de conversaciones con la Segunda Marquetalia dependerá de que se adelante un proceso de paz similar al de las Farc - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

La declaración de Henry Acosta Patiño resuena con la inquietud generalizada sobre el estado actual del proceso de paz en Colombia. Aunque se han logrado importantes avances, persisten numerosas sombras sobre el futuro de los esfuerzos de pacificación en el país. Los desafíos van desde la reintegración de excombatientes hasta la erradicación de economías ilícitas que siguen alimentando la violencia en muchas regiones.

Petro en la ONU

Henry Acosta también comentó las recientes declaraciones del presidente, en las que aseguró que informará a la ONU que el Estado colombiano no está dispuesto a cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz.

Según el facilitador, este tipo de declaraciones pueden poner en riesgo la financiación y el apoyo internacional para el proceso de implementación de paz, un proceso que el propio presidente cuestiona por su falta de cumplimiento.

“No es extraño que el presidente vaya a la ONU, porque resulta que el presidente quiere resolver todo por fuera, adentro no (...) El ejecutivo es implementación, ejecución, ¿quién es el responsable? El ejecutivo, el presidente de la República. Yo no entiendo cómo el presidente va a decir en la ONU que en Colombia no se ha implementado, va a autoacusarse, ¿será que no ha pensado eso?”, afirmó Acosta.

Según el facilitador, este tipo de declaraciones pueden poner en riesgo la financiación y el apoyo internacional para el proceso de implementación de paz - crédito Infobae

Acosta también mencionó que uno de los problemas endémicos derivados de la estructuración del Acuerdo de Paz es la falta de claridad en la asignación de recursos para su implementación. Indicó que se lo advirtió a Rodrigo Londoño y le mencionó a Juan Manuel Santos la importancia de incorporar a los excombatientes en diversos ámbitos.

“A partir de Juan Manuel Santos no se preocuparon por la implementación, lo más importante era la reincorporación de los excombatientes, le dije a Santos en 2018 que lo más importante era que los reincorporara (...) me respondió, Henry, de eso que se preocupe el que me suceda, yo ya conseguí lo que buscaba, que dejaran las armas y se pusieran a hacer política” dijo Santos según Henry Acosta.

Acosta también reveló un episodio personal con implicaciones serias: un coronel del Ejército lo acusó falsamente de ser el director financiero de las Farc ante las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, lo que resultó en la revocación de su visa estadounidense. “La vida no me pagó, yo no esperaba que me pagaran, pero que tampoco me aporrearan” añadió.