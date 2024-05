Defensa de Álvaro Hernán Prada solicitó incluir conversaciones entre Monsalve e Iván Cepeda al proceso: esta es la razón

La defensa del magistrado se refirió a la falta de conocimiento de conversaciones entre Monsalve y Carlos Eduardo López Callejas - crédito Cámara de Representantes

El miércoles 15 de mayo de 2024, el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Álvaro Hernán Prada se presentó ante la Corte Suprema de Justicia en el caso por el delito de soborno en actuación penal en calidad de cómplice.

Aunque se estudia la injerencia que pudo tener el ahora magistrado en los eventos en los que, supuestamente, se le pidió a Juan Guillermo Monsalve cambiar su versión para beneficiar al expresidente Álvaro Uribe, en medio de la audiencia la defensa de Prada solicitó que varias pruebas sean incluidas en la investigación.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Por ejemplo, el abogado José Fernando Mestre, apoderado de Prada, aseguró que no se tiene claridad sobre la declaración de Juan Guillermo Monsalve, la cual, fue la que terminó por vincular a su cliente en el proceso.

“¿Qué dijo Monsalve?, ¿qué solamente haría el video si le ayudaban con dinero, con asesoría jurídica?, ¿le dijo que sabía que López estaba mintiendo?, reconoció, por ejemplo, ¿qué la versión que le servía a Uribe era cierta, pero que tenía miedo de las consecuencias que le generara revelarlo?, todas estas, que yo estoy planteando, ¿son puras especulaciones mías o son la realidad?”, comenzó por explicar el abogado Mestre.

El exrepresentante a la Cámara tendrá que responder por un presunto soborno en actuación penal en calidad de cómplice - crédito Colprensa

De acuerdo con lo que explicó, estas dudas no se podrán resolver si no se lleva a cabo una investigación que permita obtener más evidencias de lo sucedido, puesto que así, el alto tribunal podrá llegar a una decisión “mucho más ilustrada”.

“No podrían ser demostradas si no se cumple con el principio de la investigación integral, la idea es ordenamos las evidencias, ¿por qué sería útil o importante para la sala de Primera Instancia dejar de obtener evidencias?, entre más evidencias tenga, mucho mejor, podrá tomar una decisión mucho más ilustrada”, agregó.

Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito Infobae Colombia

Entre las evidencias que solicitó la defensa del magistrado se encuentran las conversaciones que sostuvieron a través de la aplicación WhatsApp Juan Guillermo Monsalve y Carlos Eduardo López Callejas, conocido en el mundo criminal como Caliche, pues, según las pruebas, este último habría servido como enlace entre Monsalve y Prada.

“Dice la sala que como se le pidieron a López, entonces no es necesario pedírselos a Monsalve, pero entonces queda claro que sí son pertinentes, sí son importantes y si López no los entrega, entonces sí resulta útil tenerlos de parte de Monsalve, sabemos que hay mensajes faltantes y no hemos podido obtenerlos”, comentó el abogado.

La defensa de Álvaro Hernán Prada pidió conocer el contenido de las conversaciones entre Iván Cepeda y Juan Guillermo Monsalve - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Pero, esa no fue la única evidencia que la defensa solicitó fuera incluida en el proceso, pues también se refirió a las conversaciones que mantuvieron Monsalve y el senador Iván Cepeda, dado que no se conocen los detalles de dichos mensajes, solo pantallazos que incluyó el congresista como sustento en la denuncia por soborno y manipulación de testigos contra el presidente Uribe.

“Y la otra comunicación entre Monsalve e Iván Cepeda, ¿qué decían esos mensajes?, hemos conocido las fotos que el senador Cepeda entregó en su denuncia, pero no conocemos los mensajes que intercambiaron ellos, porque conversaron, supongo que no solamente le envió las fotos, los pantallazos, sino que hubo comunicación”, aseguró Mestre.

Para el abogado, las conversaciones entre Monsalve y Cepeda son de relevancia para el proceso por el hecho de que el senador es parte de lo sucedido, incluso, aseguró que esos mensajes son la base para los procesos tanto de su cliente como del expresidente Uribe.

“Es importante porque el senador Cepeda no es solamente la parte civil reconocida en este asunto; sino que, claramente, es un protagonista de estos hechos porque la discusión judicial anterior que si el uno o el otro estaba sobornando testigos u ofreciendo prebendas a unos o a otros para que dijeran una cosa, esa es la discusión judicial de base que da origen a este asunto”, concluyó el abogado.