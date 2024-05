Habló la vocera de la empresa protagonista de caso de abuso laboral difundido por Gustavo Petro: “Es demasiado doloroso”

El llamado del presidente Petro ha sido respaldado por diversos sectores de la sociedad, que exigen justicia y protección para los trabajadores afectados - crédito redes sociales

Tres días después de que el presidente Gustavo Petro compartiera en su cuenta de la red social X un video en el que dos funcionarios de una empresa de transporte de contenedores refrigerados protagonizaron una fuerte riña, al parecer, como represalia de uno de los jefes al que le solicitaron el pago de horas extras, se conocen nuevos detalles de lo ocurrido.

Los hechos ocurrieron el 13 de mayo en las instalaciones de Transportes Atlas SAS, una compañía especializada con sede en la ciudad de Yumbo, Valle. Una de sus voceras señaló que el acto violento registrado en el video no correspondió a injusticias administrativas o de gerencia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“La verdad, eso fue una riña de dos personas, dos trabajadores de la empresa. No se trató de un tema o problema de gerencia, son dos trabajadores que tuvieron un problema personal que venía reiterativo y ese día se explotó”, comentó Ana María Zuluaga, apoderada de la compañía, en diálogo con El Tiempo.

Ministerio de Trabajo tomó medidas en caso de maltrato laboral en Yumbo - crédito red social X

De hecho, la representante del empresario Luis Darío Arbeláez Arango, dueño de la compañía, aseguró al medio nacional que las directivas de Transportes Atlas están consternadas del episodio que se volvió tendencia nacional, por representar un posible caso de extralimitación por parte de uno de los jefes.

“Es un tema que es demasiado doloroso para la empresa, es inaceptable. El señor Darío está consternado. Es una empresa que se ha hecho a pulso de una persona muy buena, con una muy buena relación con sus trabajadores”, comentó Zuluaga.

Y es que la reputación de la empresa también quedó en entredicho, luego de que en redes sociales se corriera el rumor de que el agresor era uno de los hijos del empresario Arbeláez, lo que despertó el malestar del presidente de la República y la ministra de Trabajo.

Incluso, la indignación del Gobierno nacional fue de tal magnitud que Gloria Inés Ramírez anunció la apertura de una investigación contra esa compañía, con el fin de establecer los móviles que desencadenaron la riña, además de indagar si se estarían presentando otros abusos a trabajadores.

Ministerio de Trabajo tomó medidas en caso de maltrato laboral en Yumbo - crédito @MintrabajoCol/X - captura de pantalla redes sociales/Facebook

“Ya hay una inspección general del Ministerio del Trabajo, porque hay una cosa que es absolutamente clara y es que ningún empleador puede atropellar la dignidad del ser humano y de un trabajador como tal. Es una forma de esclavismo, claro que sí, donde usted por hacer un reclamo, lo que hacen inmediatamente es que lo reprimen y lo agreden. Todos tenemos dignidad y esa dignidad debe ser respetada”, comentó la ministra.

Sin embargo, Ana María Zuluaga aclaró al medio nacional que ninguna las personas que se ve en el video corresponde al hijo del empresario. “No es el señor Darío. Quien sale en el video no es ni el dueño ni accionista, es un trabajador”, aseveró.

Además, aclaró que las investigaciones anunciadas por el Gobierno nacional por petición del presidente Gustavo Petro aún no tienen implicaciones legales mientras no se terminen de individualizar a los protagonistas de la riña y su rol dentro de la compañía. “El ministerio simplemente está en una investigación previa, puesto que no se ha abierto ningún tipo de investigación formal”, dijo la abogada.

Entretanto, Zuluaga indicó que las directivas de la empresa ya se encuentran discutiendo las medidas disciplinarias que les serán aplicadas a los trabajadores, aunque las decisiones finales se tomarán una vez regresen a sus labores después de la incapacidad que recibieron.

Por otra parte, en medio de la polémica se especuló que los trabajadores hacían parte de una compañía de transporte de valores, por lo que la empresa Seguridad Atlas tuvo que salir a desmentir la equivocación tras las críticas que recibieron en redes sociales.