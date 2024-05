Ministra del Trabajo se despachó tras nuevo caso de acoso y maltrato laboral: “¡Ni esclavitud, ni explotación!”

Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo, anunció que se investigarán los hechos de acoso laboral vistos en un videos que se hizo viral en redes sociales - crédito Colprensa

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció en su cuenta de X (antes Twitter) que abrió investigación para esclarecer los hechos sobre un posible maltrato laboral en una empresa de seguridad en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca).

Después de conocerse un video que circula en redes sociales donde se observa el maltrato contra un hombre que reclamaba el pago de sus horas extras, la jefe de la cartera se pronunció y dijo que “es necesario saber qué sucedió”. La ministra rechazó de manera enfática lo ocurrido y advirtió sobre las consecuencias a los empleadores que practiquen este tipo de conductas contra los trabajadores.

“Cualquier tipo de vulneración a los derechos de los trabajadores será investigado. Realizaremos una inspección integral para dar cuenta de las dimensiones de la denuncia. ¡Ni esclavitud, ni explotación laboral!”, escribió Ramírez.

Ante esa situación, el Ministerio de Trabajo anunció que atenderá la denuncia a por medio de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control.

La ministra no fue la única en pronunciarse, pues el presidente Gustavo Petro también expresó su rechazo ante el video que se difundió en redes sociales. “Le pido al Ministerio del Trabajo la investigación de este posible abuso laboral. Los trabajadores no son esclavos, son los que producen la riqueza”, afirmó.

De acuerdo con la Resolución 348 de 2016, emitida por el Ministerio del Trabajo, en caso de que la empresa de vigilancia sea culpable de los delitos de maltrato y abusos laborales recibirá una multa de dos a diez salarios mínimos legales mensuales, para la persona que lo haga y para el empleador que lo tolere.

Para fortalecer las sanciones ante este tipo de casos se adelanta audiencia pública en Colombia, para la ratificación del Convenio 190 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), el cual se refiere a la violencia y el acoso en el trabajo. Durante la sesión se han propuesto varias medidas para generar mecanismos de protección al trabajador y la posibilidad de que indemnice a las víctimas de este delito.

Otros casos de acoso laboral

La ministra del Trabajo aseguró que se adelantarán las investigaciones correspondientes a empresas sobre las que se han recibido denuncias.

“Recuerdan el caso de Van Camp’s, donde se tenía un cronómetro para ir a hacer sus necesidades fisiológicas. Son estos instrumentos los que nos permitieron a nosotros percibir y percatarnos cómo estas mujeres tenían un acoso laboral que al principio no se veía que fuera de género, pero ya cuando entramos a indagar encontramos que estaba directamente relacionado por el ser fisiológico y por eso actuamos”, explicó.

Gobierno investigará los <i>call centers</i>

Igualmente, Ramírez manifestó que estará atenta a los call centers donde se han conocido graves casos de acoso laboral y donde se atenta contra la integridad de las personas, en especial de las mujeres.

“Vamos ahora por los call centers, donde trabajan jóvenes y son más las mujeres que están allí y hemos conocido que ellas para poder ir a hacer sus necesidades fisiológicas no se pueden parar de este puesto, sin antes oprimir un botón para que sepan que ellas se van a parar y hasta que no llegue el reemplazo no se pueden parar, por lo que estos son elementos de acoso laboral y acoso de violencia”, manifestó la funcionaria.

En este contexto, la ministra Gloria Inés Ramírez aseguró que “es una forma de esclavismo, claro que sí, dónde usted por hacer un reclamo, lo que hacen inmediatamente es que lo reprimen y lo agreden. Todos tenemos dignidad y esa dignidad debe ser respetada”.