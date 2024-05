Francia Márquez defendió a Petro luego de que jóvenes se quejaran de su gestión: “No se trata del que más grite”

Francia Márquez aseguró que el Gobierno Petro está comprometido con la juventud - crédito @Rincon001A/X

Durante la Sesión Conjunta del Subsistema de Participación Juvenil llevada a cabo en Bogotá el 15 de mayo de 2024, el presidente Gustavo Petro fue blanco de críticas por parte de algunos consejeros de las juventudes que manifestaron estar inconformes con su manera de gobernar. Aseguraron que están “cansados” de sus “discursos” y que lo que esperan son “soluciones” a sus problemáticas. El regaño también salpicó a la vicepresidenta Francia Márquez y al viceministro de la Juventud del Ministerio de Igualdad y Equidad, Gareth Sella.

“Realmente, y esto se lo quiero decir a Francia Márquez, para que usted, viceministro Gareth Sella, que se comprometa y ponga a sus funcionarios a trabajar porque el futuro no está y no es compatible con los funcionarios que están en este recinto”, aseguró uno de los consejeros que intervino en el evento.

Los jóvenes también cuestionaron la manera como se ha entendido el Sistema Nacional de Juventud, puesto que, al parecer, hay un desconocimiento sobre el mismo en el Viceministerio de la Juventud. Es por ello que también solicitaron que haya una mayor participación en la Asamblea Nacional de Juventud, teniendo en cuenta que, desde su perspectiva, 500 jóvenes que la integran en realidad son insuficientes.

En medio de las quejas de los consejeros, hubo algunos gritos que molestaron a la vicepresidenta. Por eso, apenas terminó la intervención de los jóvenes, tomó la palabra y exigió respeto por el primer mandatario, indicando que su presencia en el lugar, así como la de los demás miembros del Gobierno, evidencia que existe un compromiso de su parte por atender las necesidades de la juventud.

“Aquí no se trata del que más grite, creo que no es así como podemos construir. Y si vino el presidente, la vicepresidenta y los ministros es porque estamos manifestando nuestra disposición de construir con ustedes, pero no es gritando ni menos irrespetando al presidente. Entonces partimos de ahí”, señaló Márquez.

De igual manera, aseguró que, aunque entiende y conoce las necesidades de los jóvenes que se están formando, el Gobierno Petro ha querido plantear una solución “estructural” que permitirá tener una cobertura de beneficio más amplia. Se trata de la educación universal y gratuita, que está en proceso de implementación y que en el proceso ha implicado el fortalecimiento de la educación pública, según detalló la funcionaria. “Yo también estudié aguantando hambre como todos ustedes”, dijo.

De hecho, en diciembre de 2023, el presidente Gustavo Petro sancionó el decreto reglamentario de la Ley 2307 de 2023, con la que se busca aumentar el acceso a la gratuidad de la educación superior en Colombia. “Con la ampliación de la gratuidad y la flexibilización de los requisitos para ingresar al Sistema de Educación Superior estamos dando un paso significativo hacia la consolidación de la educación como un derecho fundamental, para que todas y todos los colombianos tengan la oportunidad de acceder a una educación de calidad que les permita vivir con dignidad, en condiciones de equidad”, explicó entonces la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, citada por la cartera.

La vicepresidenta reiteró que es consciente de las problemáticas que afrontan los jóvenes que buscan estudiar en el país y que, justamente, lo que está haciendo el Gobierno Petro para solucionarlas es relevante. “A mí no me pueden decir que eso no es importante porque yo sé lo que uno brega para entrar a una universidad, yo sé lo que uno brega como joven popular para pensar, soñar siquiera, que va a pisar las puertas de una universidad”, señaló

Luego, cuestionó el hecho de que el pensamiento de los jóvenes estuviera basado en cómo no se les garantiza el acceso a la educación, asegurando que deberían estar ideando una estrategia como líderes para articularse con el Gobierno nacional. De hecho, contó que en el municipio en el que nació (Suárez, Cauca), jóvenes que no pertenecen a ninguna plataforma trabajaron juntos con el rector de una universidad pública para alcanzar mejoras.