Colegio negó almuerzo a un niño porque sus padres no habían pagado, lo habrían aislado de sus compañeros

La respuesta de la coordinadora de la institución generó la molestia de la madre del menor - crédito Pae/Deposit

En Colombia, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) es un complemento alimentario que reciben los niños y adolescentes que hacen parte del Sistema de Matrícula Simat, que los convierte en estudiantes financiados con recursos del Sistema General de Participaciones.

Sin embargo, este solo se hace presente en instituciones públicas, por lo que en los colegios privados existen programas independientes que en algunos casos son acordados con los padres de familia, y en algunos espacios incluye desayuno y almuerzo cuando se trata de colegios en los que se estudia jornada completa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Es por ello que un caso en el que un menor de seis años no recibió almuerzo en el Colegio Colombo Inglés de Huila, ha generado gran indignación. El hecho se debió a una decisión administrativa de la institución como respuesta a la ausencia del pago del servicio de restaurante por parte de sus padres.

La madre del menor, que no reveló su identidad, confirmó a La Última, que el 8 de mayo se acercó a la institución para realizar el pago, pero debido a un cambio de horario que desconocía no la atendieron; sumado a esto, un problema familiar impidió que el menor asistiera a las clases del 9 y 10 de mayo; sin embargo, pensó que no habría ningún problema por dejar el pago para la siguiente semana.

La madre del menor afirmó que denunciará a la institución - crédito PAE/Sitio web

La mujer afirmó que envió al menor de edad al colegio el 14 de mayo y sobre la 1:00 p. m. se acercó para realizar el pago del servicio de restaurante, pero fue ese el momento en el que descubrió que su hijo se encontraba aislado en un salón de clases a pesar de que manifestaba que tenía dolor de estómago y mareo.

Al preguntarle a los trabajadores del restaurante por esta situación, estos le informaron que la coordinadora de la institución había ordenado no entregar alimentación al niño de seis años, porque sus padres no habían realizado el pago del servicio.

“Un niño más o un niño menos no afecta al colegio”, afirmó la mujer, que fue la respuesta que recibió por parte de la coordinadora cuando le cuestionó por lo que había hecho con su hijo. “No hay derecho de negarle la alimentación más cuando se ha demostrado pagos oportunos y firmados unos compromisos donde los padres se hacen responsables de las deudas por dicho concepto”, declaró la madre a La Última.

Sumado a esto, la madre del menor informó que luego del altercado inició un proceso de denuncia contra la institución y expuso el caso ante el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación de Neiva.

Este caso ha generado indignación en la región - crédito Procuraduría General de la Nación

A pesar de que este caso se registró en una institución privada, los problemas en los colegios públicos también fueron expuestos en las últimas semanas, esto luego de que la contraloría afirmara que hay más de 150.000 menores que no reciben servicio de PAE en la actualidad.

Entre los detalles de la denuncia se resalta que serían los PAE en Sucre, Girardot, Sincelejo, Antioquia, Buenaventura, Cesar, Valledupar, Santa Marta, Huila, La Guajira y Riohacha los que más afectaciones registran al respecto.

De acuerdo con la entidad, con corte del 18 de marzo, son alarmantes las entidades que no han comenzado con el programa, aunque el calendario escolar ya lleva más dos meses; un ejemplo de ello es Antioquia, en donde se informó la contratación e inicio de atención en 105 municipios, pero en 11 de ellos siguen los estudiantes sin recibir el alimento.

Es por ello que la Contraloría ha pedido la intervención del Gobierno nacional en estos casos para que los menores dejen de ser afectados.