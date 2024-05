Carlos Carrillo defendió su nombramiento como director de la Ungrd: “He trabajado sirviendo cafés”

El director de la Ungrd, Carlos Carrillo, aseguró que no consiguió más experiencia porque hasta ahora logró llegar al poder un presidente de izquierda - crédito crédito Colprensa

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, fue demandado por el excandidato al Concejo de Medellín Andrés Pineda, del partido Independientes, en el Consejo de Estado. Esto, debido a que, presuntamente, el funcionario no cumpliría con los requisitos de experiencia establecidos, puesto que solo indicó que estuvo ejerciendo como concejal de Bogotá durante 48 meses y se necesitan, como mínimo, 68 meses de experiencia relacionada.

“Es claro que un cargo de elección popular tiene por requisito la mera ciudadanía y la capacidad electoral para alcanzar el número de votos para la elección, la labor que ejerce un concejal es de control político en su condición de ciudadano, las habilidades profesionales que utilice en ese ejercicio no se pueden constituir en una experiencia”, explicó Pineda en el documento de demanda.

En entrevista con Caracol Radio, el director de la Ungrd defendió su nombramiento al asegurar que no consiguió la experiencia requerida porque se lo habrían impedido. “Yo no tengo ninguna experiencia en la administración del Estado porque yo soy abiertamente mamerto, yo no soy vergonzante, yo soy un hombre de izquierdas y la izquierda nunca había ganado en este país. Entonces, ¿quién me iba a dar la experiencia?”, aseveró el funcionario.

Carlos Carrillo, director de la Ungrd, aseguró que es "abiertamente mamerto" y que a lo largo de su vida ha trabajado en varios sectores - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El manual de funciones de la Ungrd, específicamente, en la Resolución 0095 del 8 de febrero de 2024, se establece que para un cargo directivo grado 24 se requieren 25 meses de experiencia profesional relacionada, pero el Decreto 1083 de 2015 determina que para llegar a ese puesto se necesitan 68 meses. Así las cosas, Carrillo aseguró que no ha incumplido el manual: “Yo tengo las cualidades morales para ser director de la Ungrd”.

De igual manera, enlistó todos los empleos que ha tenido a lo largo de su vida, antes de llegar al Concejo de Bogotá. “Yo he hecho más cosas que Duque en la vida. Yo he trabajado toda mi vida, porque no me han regalado nada: he trabajado sirviendo cafés, lavando baños, doblando ropa, asando hamburguesas en McDonald’s, he sido profesor de prekinder, he sido bicitaxista, he conocido los bajos fondos de varios lugares del mundo, he estudiado”, explicó al medio citado.

La Ungrd está envuelta en un caso de corrupción que incluye la compra irregular de 40 carrotanques para La Guajira - crédito @CGR_Colombia / X

Además, precisó que también fungió como docente universitario y que fue diseñador en una empresa alemana, pero que, para este último caso, no tuvo tiempo de solicitar el certificado laboral. “No me iba a ir a la China a buscar la experiencia para darle gusto a usted y a otros enemigos”, afirmó el director de la Ungrd, en conversación con el periodista Melquisedec Torres.

En ese sentido, reafirmó que puede estar en el cargo porque relacionó cuatro años de experiencia como concejal.

Carrillo pasó a referirse entonces al caso de corrupción que hoy enloda a la entidad que dirige, inicialmente, por cuenta de la compra de 40 carrotanques para La Guajira, cuyo contrato terminó sirviendo para la desviación de recursos. De los más de $46.800 millones que costó la adquisición de los vehículos, $4.000, al parecer, habrían sido entregados a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, para que impulsaran la aprobación de las reformas del Gobierno de Gustavo Petro.

Los presidentes de la Cámara y el Senado, Andrés Calle e Iván Name, habrían recibido $4.000 millones del contrato de la compra de 40 carrotanques - crédito @CamaraColombia/@SenadoGovCo/X

Uno de los implicados es el exdirector de la Ungrd Olmedo López, que confesó estar involucrado y que busca acceder a un principio de oportunidad para contar la verdad a cambio de beneficios en su proceso penal. Desde la perspectiva de Carrillo, el exfuncionario hizo parte del entramado sin que el presidente de la República, que lo puso en el cargo, lo supiera. “Olmedo López traicionó un voto de confianza que el presidente le dio”..