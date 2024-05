Capturan a hombre que intentó asesinar a su pareja en un balneario de Cajamarca

Los actos de violencia contra la mujer son rechazados en todo el territorio nacional - crédito Miguel Gutiérrez/Colprensa y Medellinliving

Un sujeto de 49 años quedó en manos de las autoridades de Ibagué por atacar con un cuchillo a su compañera sentimental. Al parecer, se encontraba en un alto estado de ebriedad, pues los dos consumieron bebidas alcohólicas en un balneario en Cajamarca.

Por este brutal hecho, el sujeto se encuentra en manos de la Policía Metropolitana de Ibagué desde el fin de semana que se celebró el Día de la Madre en Colombia. Ahora, debe presentarse ante el juzgado octavo penal municipal de garantías de Ibagué que lo judicializará por el delito de tentativa de feminicidio.

De acuerdo con el expediente del caso, el ataque fue perpetrado en el sector conocido como La Cerrajosa, ubicado en el popular sector del departamento del Tolima, en medio de un paseo que adelantaban durante el 15 de enero de 2024.

Sin embargo, el paseo casi termina en tragedia por la violenta reacción del sujeto en una discusión con su compañera sentimental, una mujer de 37 años que recibió varias puñaladas por parte de su pareja, que tomó un arma cortopunzante sobre las 6:00 a. m. y la lesionó en diferentes partes de su cuerpo.

Después de quedar en manos de las autoridades, el juez determinó que el criminal debía estar recluido en un centro penitenciario, por lo que tomó la recomendación de la Fiscalía General de la Nación y lo envió a prisión.

Ante la gravedad de esta situación se pronunció el teniente coronel Óscar Acosta Bahamon, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Ibagué, que fue enfático en pedir apoyo de la comunidad para que se denuncien a tiempo estos casos.

“Invitamos a la comunidad a continuar denunciando, de manera oportuna, cualquier situación que ponga en riesgo la vida e integridad de las mujeres a la línea 123, 155, patrulla púrpura o el número de su cuadrante más cercano”, dijo en diálogo con el medio local El Nuevo Día.

Del mismo modo, recordó que las autoridades están preparadas para atender los casos en los cuales las mujeres no quieren denunciar, teniendo en cuenta que, en algunas ocasiones, las víctimas no quieren presentar cargos en contra de sus agresores ante la relación sentimental que llevan y sin importar el riesgo en el que se encuentran.

“Recordamos que el delito de violencia intrafamiliar es un delito que se conoce de oficio, no se requiere la denuncia formal de la víctima, cualquier persona puede informar a las autoridades para que nosotras podamos reaccionar de manera oportuna, nosotros podamos realizar la captura de los responsables de estos hechos”, puntualizó el oficial en su llamado.

Entre tanto, la ciudadanía celebra que este criminal se encuentre tras las rejas y piden que le caiga todo el peso de la ley para que no tenga ningún tipo de beneficio y no salga a afectar a la que fue su compañera sentimental. Afortunadamente, ella no falleció por este brutal acto en su contra, pero teme por repercusiones futuras.

Cabe mencionar que, recientemente, se presentaron diferentes casos de violencia en contra de la mujer pues, en medio de la celebración que se llevó a cabo el fin de semana del Día de las Madres 2024, dos mujeres fueron asesinadas, una de ellas en la localidad de Usme, al suroriente de Bogotá y otra más en el municipio de Soacha.

Es por ello que las autoridades son enfáticas en su llamado a los allegados de las víctimas, con el fin de que denuncien a sus agresores a tiempo para así evitar que casos como estos casos vuelvan a ocurrir en el territorio nacional.