Por falta de inteligencia emocional Francia Márquez perdió la oportunidad del cambio, aseguró María Fernanda Cabal

La senadora del Centro Democrático aseguró que Márquez perdió la oportunidad de realizar un cambio - crédito Colprensa/Francia Márquez/X

En una reciente intervención, María Fernanda Cabal, senadora por el Centro Democrático y conocida opositora al Gobierno de Gustavo Petro, lanzó críticas hacia la vicepresidenta Francia Márquez por su manejo de la inteligencia emocional y su capacidad para conectar con el pueblo colombiano.

Durante una entrevista concedida a Noticias RCN, junto a su esposo, José Félix Lafaurie, Cabal rechazó una invitación de Márquez para compartir en el Cauca, sugiriendo en cambio un enfoque más directo hacia las problemáticas de la región.

“Yo le hago otra propuesta: vamos al norte del Cauca a escuchar a esa comunidad negra que está siendo asesinada,” afirmó la senadora, marcando una distancia con lo que consideró gestos superficiales.

Sus palabras, aunque polémicas, tocan un nervio sensible en el debate político colombiano: la conexión entre los líderes políticos y las comunidades que dicen representar. Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia y nativa de Suárez, un municipio en el norte del Cauca golpeado históricamente por el conflicto, ha sido acusada por Cabal de perder una oportunidad para ser “una protagonista del verdadero cambio.

“Porque ella, si tuviera más inteligencia emocional, hubiera sido una protagonista del verdadero cambio que ya no fue,” reflejó la senadora sobre la actuación de Márquez en su relación con las bases populares.

Cabal invitó a la vicepresidenta a dialogar desde las regiones - crédito Luisa González/Reuters

“Si ella hubiera cogido esa oportunidad para ser generosa, cariñosa y enamorar a ese pueblo lleno de necesidades, seguramente sería una candidata presidencial,” fue una de las especulaciones que Cabal compartió durante la entrevista, sugiriendo un escenario alternativo en el que la vicemandataria hubiese aprovechado mejor su posición para acercarse a las comunidades más vulnerables.

Sin embargo, para Cabal, una combinación de “arrogancia” y falta de tacto habrían desaprovechado este chance, dejando entrever una crítica sobre el enfoque y las prioridades del actual gobierno en cuanto al manejo de las problemáticas sociales y conflictos internos de Colombia.

Las otras críticas de Cabal

La senadora María Fernanda Cabal señaló al narcotráfico como el principal desafío que enfrenta el país, mientras califica la gestión del presidente Gustavo Petro de provocar un “caos”. En un contexto nacional donde el debate político se intensifica, las palabras de Cabal resuenan entre seguidores y detractores, generando un amplio espectro de reacciones.

“Yo soy firme, me encanta la autoridad, pero no encuentro el extremo”, afirma Cabal, distanciándose de las etiquetas de extremismo y radicalismo que algunas voces le atribuyen. Para la senadora, la problemática del narcotráfico no es solo un asunto de seguridad, también involucra desafíos sociales y económicos profundamente arraigados en el tejido colombiano.

Aunque sus comentarios han generado controversia, Cabal se mantiene firme en su evaluación del panorama político y social de Colombia. Destaca la importancia de abordar el narcotráfico no solo como un tema de ley y orden, sino como un asunto que afecta el desarrollo integral de la nación.

Cabal cuestionó duramente el problema de narcotráfico que está viviendo el país en la actualidad - crédito Alexa Rochi/Presidencia

El diálogo político y la confrontación de ideas, especialmente en contextos tan cargados como el colombiano, reflejan la complejidad de gobernar en una diversidad de expectativas y necesidades.

A través de la propuesta de Cabal de llevar la conversación política a las regiones más afectadas por la violencia, emerge una demanda por acciones concretas y una crítica a lo que ella percibe como gestos vacíos de significado real o impacto sustancial en la vida de las comunidades.

Esta crítica se inserta en un contexto político donde el debate sobre la efectividad, el enfoque y la sensibilidad de los líderes políticos respecto a las realidades del país se ha intensificado. Con la mención específica a la violencia en el norte del Cauca, Cabal apunta hacia cuestiones profundas de seguridad, derechos humanos y desarrollo social, temas que continúan desafiando a Colombia a pesar de los esfuerzos por superar décadas de conflicto interno.