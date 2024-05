La historia de cuando Gabriel García Márquez fue acusado de pertenecer al M-19

El escritor colombiano Gabriel García Márquez se fue a vivir a Ciudad de México en 1981 - crédito /Mario Guzmán/EFE

El motivo detrás de la partida de Gabriel García Márquez de Colombia hacia México ha sido motivo de especulación durante décadas. Sin embargo, el abogado del nobel Alfonso Gómez Méndez ha contado las razones que arrojan luz sobre este acontecimiento histórico, a propósito de que el presidente Petro se refiriera a este hecho en su cuenta de X.

Según escribió el presidente Gustavo Petro, “García Márquez tuvo que exiliarse porque Turbay lo quería apresar y torturar; Turbay creía que la intelectualidad colombiana apoyaba toda al M19 y por eso diez mil capturados pasaron por los centros de tortura (sic)”.

Petro dijo que García Márquez abandonó Colombia por persecución del gobierno de Turbay - crédito @petrogustavo/X

Efectivamente, en marzo de 1981, García Márquez y su esposa viajaron a México en medio de una situación delicada: el Ejército colombiano planeaba detenerlos bajo sospechas de vínculos con la guerrilla del M-19, como el mismo abogado Alfonso Gómez Méndez dijo a Blu Radio, y a otros medios en años anteriores.

De hecho, en respuesta a estas acusaciones, García Márquez publicó un artículo en el diario El País de España una semana después de llegar al país norteamericano. En su texto, García Márquez refuta las afirmaciones del gobierno colombiano, niega rotundamente haber abandonado el país por razones publicitarias o como parte de una campaña de desprestigio contra Colombia y afirma: “Nunca me he ganado un centavo que no sea con mi máquina de escribir”.

Detrás de estas presiones gubernamentales había un complot para vincular a García Márquez con el M-19. El abogado Alfonso Gómez Méndez, quien representó al escritor en ese momento, reveló que logró demostrar la falta de fundamentos de estas acusaciones y que el proceso en su contra fue archivado.