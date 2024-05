Hija de Falcao García conmovió las redes sociales con su voz: “Te felicito por hacer un homenaje a las madres”

La pequeña realizó un cover musical por el Día de la Madre - crédito @falcao/Instagram

El 12 de mayo se celebró en el país el Día de la Madre y los mensajes para millones de mujeres que cumplen esta labor –y para aquellas que aunque no lo son, cuidan de hijos ajenos– inundaron las redes sociales. Varias celebridades, como fue el caso de Shakira, conmemoraron este día con emotivas postales junto a sus retoños.

Pero no solamente fueron las madres, pues en esta oportunidad el encargado de festejar esta fecha a través de su hija fue el futbolista Radamel Falcao García. De acuerdo con una publicación que compartió el colombiano en su cuenta oficial de Instagram, su hija mayor se atrevió a cantar como homenaje en esta fecha especial con el cover de una canción titulada The best day.

Falcao compartió un emotivo mensaje a su hija mayor, por el homenaje que rindió a las madres en su día - crédito @falcao/Instagram

Según expresó Falcao en la publicación, su hija mayor quiso rendirles un homenaje a las madres con esta composición y no dudó en expresar la emoción que lo embargó al escucharla: “Como padre solo puedo decir que mis hijos me sorprenden con su talento, dedicación y esfuerzo para lograr lo que se proponen”.

Posteriormente, máximo goleador de la selección Colombia hizo referencia a la labor que tienen los padres en el desarrollo y crianza de sus hijos, que consiste en brindarles apoyo para guiarlos en el camino consiguiendo hacerlo mucho más llevadero.

“Siempre enseñándoles a valorar cada proceso y entender que cuando haya momentos difíciles es cuando más nos debemos esforzar. Hija, te felicito por esa hermosa canción y por hacer un homenaje a las madres este mes, siempre debes mantener tu corazón así de limpio y bondadoso”, concluyó el ex Porto en su publicación.

'El 'tigre' y su esposa Lorelei Tarón en Londres con sus 5 hijos -crédito @falcao/Instagram

Los comentarios en la publicación del Tigre no tardaron en aparecer y algunos elogiaron sus palabras con opiniones como: “Eso hacemos los buenos padres, alimentamos los sueños de nuestros hijos”; “hermosa, Domi, la amo con todo mi corazón”; “que linda tu hija y tú que gran padre eres, no cambies”; “qué grandes palabras tienes para tu hija Falca”, entre otros.

Así celebraron el Día de la Madre

Como parte de la celebración del Día de la Madre, Lorelei Tarón compartió en su cuenta de Instagram un conmovedor clip en el que aparece Falcao mientras se acerca a sus hijos, que están concentrados en el piso con un juego. De repente, el futbolista les hace una invitación para sorprender a la argentina en su día especial, por lo que no dudó en pronunciarse al respecto:

“Mis hijos y mi esposo Falcao me han sorprendido, gracias a ustedes por haberme puesto el título más grande que puedo tener en mi vida... El ser Madre”, puntualizó la esposa de Radamel Falcao. Es ahí, cuando el futbolista colombiano le dice a los niños: “Chicos, ¿vamos a entregarle el osito a mami del Día de la Madre? ¿Se lo entregas tú, Jedediah?”.

Los pequeños en complicidad con Falcao le dieron un regalo a la argentina como conmemoración del Día de la Madre - crédito @loreleitaron/Instagram

Como parte de la dinámica, todos los pequeños se dirigen hacia Lorelei que es recibida con una caja que en su interior guarda un tierno peluche. Sin embargo, la cantante argentina no contaba con la otra sorpresa que tenía guardado el regalo, pues al apretarlo se escuchan las voces de los menores expresando el amor que sientes por Tarón.

“Eres la mejor mami; gracias por tu amor, mami; gracias por tu apoyo, mami; gracias por ayudarme a cumplir mis sueños”, fueron algunas de las palabras que se alcanzan a escuchar en la dedicatoria de los niños García Tarón. Esto llevó a que la conmovida madre reaccionara con lágrimas en sus ojos y no logró contener la emoción que este regalo le produjo: “Los amo, tan lindos, gracias. Siempre voy a dormir con él”.