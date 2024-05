Gustavo Bolívar se comparó con García Márquez y criticó a la derecha por demandarlo por presentar un proyecto en beneficio de su pueblo

El director del DPS habló de la controversia de Gabriel García Márquez reciente y dijo que la derecha acusaba al escritor de no hacer nada por su tierra - crédito @ProsperidadCol/X

Un video en el que aparece Carlos Vives interpretando canciones en la casa de Silvestre Dangond en Valledupar, luego del Festival Vallenato 2024, ha provocado discusiones en las plataformas de redes sociales.

Durante la parranda privada el cantante samario, conocido por temas exitosos como Cuando nos volvamos a encontrar y La gota fría, cantó Aracataca espera, una obra de Armando Zabaleta que expresa una postura crítica hacia el escritor y premio Nobel, Gabriel García Márquez.

Dicho metraje causó todo tipo de reacciones; incluso, personajes de la política nacional se refirieron a esos versos. Tal fue el caso del director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, quien dijo que el escritor fue “criticado por la derecha” por no realizar obras por su pueblo, pero dijo que cuando él lo intentó hacer en Girardot, de donde es oriundo, también fue cuestionado y hasta demandado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El funcionario del Gobierno de Gustavo Petro dijo que presentó un proyecto de reforma legislativa para convertir al municipio de Girardot en un Distrito Turístico, pero lo demandaron por conflicto de intereses.

“La derecha que acusa a Gabo de no hacer nada por su pueblo, me cayó encima cuando presenté un proyecto de reforma legislativa para convertir a mi Tierra, Girardot en un Distrito Turístico. Hasta me demandaron por conflicto de interés”, dijo el excongresista en su cuenta de X.

Gustavo Bolívar dice que la derecha lo demandó cuando intentó hacer algo por su tierra natal - crédito @GustavoBolivar

De igual manera comentó que los políticos de derecha estaban cayendo en una incoherencia debido a que no dijeron nada cuando según él, el expresidente Álvaro Uribe volcó la inversión hacia el departamento de Antioquia, de donde es originario.

“Nunca dijeron nada cuando Uribe volcó la inversión hacia Antioquia, lo cual está bien. Y la lista de políticos de la derecha que hacen cosas por sus pueblos es laaaarga. Nada mal. Solo quería recordarles su incoherencia enfermiza”, comentó el político en su cuenta de X.

Adicionalmente, agregó sobre la demanda que le hicieron por conflicto de intereses en su momento. “Lo curioso es que en Girardot ganaron Duque y Rodolfo. Las mayorías votan por el CD cuando fueron ellos los que ayudaron a hundir en el Congreso el proyecto que convertía la ciudad en distrito. Así son los pueblos sin cultura política. Pero ahí poco a poco van aprendiendo”.

Gustavo Bolívar dice que en Girardot votan por el Centro Democrático la mayoría pero miembros de este partido ayudaron a hundir su proyecto de ley - crédito @GustavoBolivar

En cuanto a la polémica que se desató en redes sociales, el cantante Carlos Vives cantó el siguiente verso en el metraje que se viralizó en redes sociales: “Al escritor García Márquez hay que hacerle saber bien, que uno la tierra donde nace es la que debe querer y no hacer como hizo él, que su pueblo abandonó y está dejando caer la casa donde nació”.

Durante el encuentro realizado días después del Festival de la Leyenda Vallenata, contó con la presencia de Silvestre Dangond junto a distinguidos músicos y empresarios del sector. La recitación de versos por parte de un participante de Santa Marta fue recibida con aplausos por su franqueza.

Por otro lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro retiró, poco después de su publicación en X, un mensaje en el que defendía al laureado con el Nobel de Literatura, explicando además las razones de su exilio. “Se tuvo que aislar porque Julio César Turbay lo quería torturar, dizque por pertenecer al M19″.

Aunque tiempo después el jefe de Estado hizo otra publicación hablando del tema en su cuenta de X, en la que señalaba al expresidente Turbay Ayala como responsable de que el nobel de literatura tuviera que salir del país.

“García Márquez tuvo que exiliarse porque Turbay lo quería apresar y torturar; Turbay creía que la intelectualidad colombiana apoyaba toda al M19 y por eso 10.000 capturados pasaron por los centros de tortura. Dicen que contar esto es resentimiento pero lo que quieren es ocultar la historia con la ignorancia”, dijo el primer mandatario.