Presidente Petro responde a Humberto de la Calle: “Políticos insignificantes y corruptos tumban presidentes”

Humberto de la Calle aseguró que, aunque hay "locos" que podrían planear un golpe de Estado, en el caso de Colombia no se está buscando tumbar al presidente Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República y Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El senador de la República, Humberto de la Calle, en más de una ocasión ha asegurado que el presidente Gustavo Petro debe calmarse en cuanto a sus afirmaciones de un golpe de Estado, suposiciones que han incrementado por parte del mandatario ante las investigaciones que adelanta el Consejo Nacional Electoral.

En primera instancia, el legislador aseguró que “siempre ha habido locos que quieren tumbar un presidente, pero eso no tiene el significado del mandatario, le quiere dar entre otras cosas, porque lo que el Consejo Nacional Electoral está haciendo es investigar una campaña y todas las campañas, pueden ser investigadas incluida la campaña del presidente”, indicó de la Calle.

Además, agregó que el lenguaje que utiliza es jefe de Estado es inaceptable: “Su mensaje de rebelión es contrario al Estado de derecho. Debería calmarse”.

Las declaraciones de Humberto de la Calle fueron nuevamente mencionadas en una entrevista que concedió al diario El Tiempo, pero esta vez asegurando que no ve a nadie con serias intenciones de tumbar al presidente Gustavo Petro.

“Eso es un cuento chino. Veamos: por un lado, hay que distinguir entre quienes quieren que no haya más Petro. Es un ejercicio legítimo de oposición, tan legítimo como el de aquellos que desean que el Pacto Histórico siga gobernando. Pero no veo a nadie con alguna significación que desee de verdad tumbar al Presidente en medio de su período”, aseveró Humberto de la Calle.

Por tal motivo, el jefe de Estado, a través de su cuenta de X, aseguró que “nadie significante tumba un presidente, ellos quedan entre bambalinas, siempre lo han hecho pequeños políticos insignificantes y mucha veces corruptos; miren los casos de Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Honduras y casi Guatemala”.

A través de su cuenta de X el presidente Petro aseguró que los encargados de sacar un mandatario son “pequeños políticos insignificantes y mucha veces corruptos" - crédito Sergio Reyes/La Nacion vía AP

De la Calle invitó al presidente Gustavo Petro a bajar el tono: “Este llamado a la victimización, a decir que hay un golpe andando y que lo van a tumbar, tiene repercusiones internacionales dramáticas para Colombia. La comunidad internacional debe estar aterrada diciendo: ‘¿qué pasó en ese país, cuando es el propio presidente el que dice que lo quieren tumbar?’”, manifestó el legislador.

Asimismo, solicitó al mandatario tener una reflexión estratégica: “¿Quiere construir un legado para la izquierda y lograr metas intermedias? ¿Es decir, pasar a la historia como un Felipe González, un Lula o un Boric? ¿O desperdiciar su mandato en un ejercicio gramatical del cual solo quede la retórica inflamada y una enorme secuela de odio? Preveo que, en 2026, si el Pacto no gana, el mayor juicio que va a enfrentar Gustavo Petro es el de la propia izquierda”, indicó Humberto de la Calle.

El senador Humberto de la Calle ha manifestado estar de acuerdo que los testigos electorales no son campaña. No obstante, aseguró que la presunta violación de topes debe ser revisada, pero recordando que eso no implica que se quiera sacar del cargo al primer mandatario.

Humberto de la Calle le solicitó al presidente Petro tener una reflexión más estratégica - crédito Camila Díaz/Colprensa

“Si hay un comprometimiento del presidente, yo sí creo que esto tiene que ir a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, es decir, sí creo que la tesis del fuero también es válida”, añadió.

Es importante precisar que la investigación que realiza el Consejo Nacional Electoral asegura que la información oficial presentada por los delegados de la campaña presidencial no concuerda con el documento de la entidad, debido a que en el aplicativo Cuentas Claras se registra una suma de 2.246 millones de pesos a 33.376 testigos electorales, pero el CNE indica que en total fueron 4.000 millones de pesos.

El Consejo Nacional Electoral asegura que la información oficial presentada por los delegados de la campaña presidencial no concuerda con sus investigaciones - crédito Colprensa

Asimismo, el CNE asegura que hubo más testigos contratados que los que se informaron en el aplicativo, motivo por el cual la autoridad electoral indica que “la empresa Ingenial Media S.A.S. jurídicamente no podía donar los recursos que invirtió para el pago de testigos electorales, por ser una persona jurídica”.