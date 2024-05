Lina Tejeiro respondió a las críticas de que no es tomada “en serio” como celebridad

Lina Tejeiro respondió contundente a sus seguidores con los ataques que recibe por la relación con Carla Giraldo - crédito @carlagiraldo @crisshurtado @linatejeiro/Instagram

Lina Tejeiro se ha caracterizado por responder “sin pelos en la lengua” en sus redes sociales, ante la ola de comentarios que recibe por su comportamiento. Su más reciente interacción, una aparente indirecta en contra de Cristina Hurtado por sus declaraciones sobre la relación que tiene con Carla Giraldo en el set de La casa de los famosos Colombia.

En vista del comentario, varios internautas han criticado su comportamiento, recordándole su paso por el seriado Padres e hijos, en el que le dicen que eso lo ha llevado a no ser tomada “en serio” como figura pública de entretenimiento. Asimismo, el internauta recalcó a la llanera que esa misma actitud la llevó a ser “comentarista” de Vix en dos secciones del reality de Canal RCN.

La actriz que formó parte de producciones como La ley del corazón y Los graduados, no dudó en responder al crítico internauta con un comentario un tanto sarcástico que decía: “Y aun así, me gano lo que ni tú podrías”. Esta reacción de la actriz fue duramente cuestionada, por lo que algunos no dudaron en llamarla “vacía” o “clasista” al recurrir al dinero como forma de insulto a usuarios, mientras que otros elogiaron su elocuente interacción.

Pero esto no fue lo único que respondió la también actriz, ya que un cibernauta señaló que tanto Tejeiro como Carla Giraldo, parecen dos niñas respondiendo a las declaraciones de Cristina Hurtado. De acuerdo con el seguidor de Lina, la expresentadora de Guerreros dijo la verdad, sin ironía ni sesgo alguno y agregó: “No se comparen mamita que eso es feo (payasa). Carla y Lina son poco profesionales. Todo lo quieren ridiculizar con su risa fastidiosa. PAYASAS”.

Nuevamente, la actriz de Chichipatos respondió irónicamente con una frase que decía: “Gracias por lo de payasa. Me encanta hacer reír”, agregando un emoji de un payaso.

Los comentarios de los internautas en contra de las interacciones de Lina Tejeiro no tardaron en aparecer, entre los que destacan: “La plata no es sinónimo de ser buena persona Lina”; “¿en serio, Lina respondió eso? Que no se haga coger fastidio y no les pare bolas”; “este es el nuevo ‘usted no sabe quién soy yo’ de las redes sociales”; “Lina siendo Lina definitivamente”, entre otros.

Qué pasa entre Cristina Hurtado y Carla Giraldo

En una reciente entrevista concedida por Cristina Hurtado a revista Semana, la presentadora antioqueña se pronunció sobre la relación que tiene con Carla Giraldo, describiendo esta como “nula”. Admitió que si bien comparten en ocasiones el set cuando deben conectarse con La casa de los famosos Colombia, incluso cada una tiene un espacio por separado, por lo que no existe casi interacción entre las dos.

Fuera de la casa estudio y las grabaciones para Canal RCN y Vix, las dos mujeres no tienen ningún tipo de relación, por lo que no son amigas, no comparten un café o algo que se le parezca a lo estrictamente profesional. Asimismo, expresó “cuando estamos en el estudio, ella está en una parte del estudio y yo en otra”.

“Hacemos lo que tenemos que hacer cada una y punto. Eso es lo que pasa, no hay relación, no nos tomamos un café, no somos amigas, o sea cero, nada,” expresó la antioqueña. Debido al comentario que lanzó la antioqueña, la ganadora de MasterChef Celebrity no dudó en reaccionar con un comentario, que algunos relacionaron con una indirecta para Hurtado: “No aclares que oscurece, mi reinita”.

A la publicación de la actriz se sumó Lina Tejeiro, presentadora del After Show del reality para la app Vix, replicando el comentario de Carla con la frase: “No aclare que oscurece!”, lo que sugiere una apoyo a Giraldo frente a las declaraciones de Hurtado.