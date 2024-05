Ejército aclaró que no tiene relación alguna con el comercial viral de una empresa de mensajería

El popular video del osito se tomó las redes sociales - crédito Ejército e Inter Rapidísimo

El Ejército Nacional emitió un comunicado en la tarde del domingo 12 de mayo, en pleno Día de la Madre, en el cual aclaró que no tiene participación alguna en el popular comercial de Inter Rapidísimo que se convirtió en uno de los videos más vistos y compartidos para esta celebración especial.

Y es que a través de las plataformas digitales se viralizaron las imágenes de una abuelita que estaba buscando su oso de peluche y pedía ayuda para encontrarlo; incluso, ofrecía una recompensa de 2 millones de pesos para encontrar el objeto perdido. Esta fue la historia que inspiró el lanzamiento del comercial de la empresa de mensajería.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En el video del material publicitario se aprecia a un soldado enviando un mensaje a su querida abuelita, a propósito de esta celebración, pese a todas las dificultades que tiene que pasar logra que este llegue a su destino y la mujer se muestra muy feliz al tenerlo en sus manos.

Sin embargo, los internautas relacionaron este comercial con el Ejército de Colombia, por lo que la institución salió a desmentir su participación en el video. A través de un comunicado, se afirmó que no hay vínculo alguno con la “Operación Mayo”, como se titula el emotivo comercial.

El video se popularizó rápidamente a través de las redes sociales - crédito Inter Rapidísimo

“En relación a un video que circula a través de aplicación de mensajería instantánea y redes sociales, nos permitimos informar que NO es un producto comunicacional producido por el Ejército Nacional. Las imágenes empleadas corresponden a material que ha sido publicado anteriormente. Así mismo, la información que contiene NO hace parte de la narrativa institucional. ROMPA LA CADENA, NO LO DIFUNDA NI COMPARTA”, explicó la institución.

El comunicado del Ejército fue titulado “No se deje engañar” y llama la atención que la institución no quiere vínculo alguno con la empresa de mensajería, pues pidió a los colombianos que no compartan el material a través de sus cuentas digitales, pues quieren evitar que más personas crean que está relacionado con las fuerzas militares.

La institución pidió no compartir el video - crédito Ejército Nacional

Cabe recordar que la empresa no mencionó al Ejército Nacional. Sin embargo, el uso de los uniformes fue suficiente para que los internautas lo relacionaran. Incluso, Inter Rapidísimo aseguró que se trataba de un homenaje a las madres.

“Operación Mayo, es un homenaje a aquellas abuelas, padres, tías, hermanos y desde luego madres que entendieron la entrega de ser mamá. Aplaudimos el amor y desinterés con el que todas estas personas han cuidado de otros durante toda su vida”, explicó la compañía en sus redes sociales.

Incluso, grandes figuras se unieron a la estrategia, como es el caso del futbolista de la Selección Colombia Radamel Falcao García, que participó enviándole el mismo detalle a su madre y, tal cual, como el actor del comercial, envía un mensaje grabado con su propia voz para recordarle lo mucho que la quiere y le agradece todo lo que ha hecho por él.

“Hola, mami. Este es un día que no puedo dejar pasar por alto, por eso quiero aprovechar para darte las gracias por el apoyo que me das siempre, por los lindos momentos que hemos vivido a pesar de la distancia. Te quiero mucho mami, te amo, feliz día de la madre”, dijo en el audio.

El famoso futbolista sorprendió a su mamá con este detalle - crédito Falcao / Instagram

Pese al rechazo del Ejército Nacional, la estrategia de la empresa de Inter Rapidísimo generó miles de reacciones en todas las redes sociales y fue aplaudida por los colombianos que, independientemente de la publicidad, se mostraron conmovidos por el mensaje detrás del video y es la importancia de recordarle a sus seres queridos cuánto los ama y valora que estén en su vida.