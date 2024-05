Video: joven estuvo a punto de ser embestido en plena autopista de Bucaramanga

El hombre caminaba cerca del Puente Provenza, al sur de la capital santandereana - crédito Tránsito Bucaramanga

En hechos que generaron pánico entre conductores que se movilizaban por una de las autopistas más importantes de Bucaramanga, un hombre fue grabado caminando en contravía, a mitad de la calle, sin importarle que los múltiples automóviles se movilizaban por el mismo corredor vial.

La situación se registró sobre la vía que comunica la capital santandereana con Floridablanca, a la altura del puente Provenza. Según se observa en un video que se viralizó en redes sociales, el joven, que vestía una camiseta del Atlético Bucaramanga, transitaba con total normalidad; incluso, por el carril en el que los vehículos tienden a movilizarse a alta velocidad.

Los hechos obligaron a que los conductores que se movilizaban por este tramo vial intentarán esquivar al ciudadano, que parecía no inmutarse, en ningún momento, de la gravedad de la situación que protagonizaba.

Además, en el video se observa cómo, mientras que caminaba por el tramo vial, uno de los más importantes de la ciudad, el hombre sostenía los brazos abiertos, en una actitud calificada como “desafiante” por algunos internautas.

Hombre caminó en contravía por una de las avenidas de Bucaramanga - crédito Redes sociales

Cabe resaltar que en el mismo video se ve que el ciudadano caminó por la autopista por algunos metros en inmediaciones al puente de Provenza. Sin embargo, se desconoce durante cuánto tiempo, así como qué distancia transitó en medio de la calle, arriesgando no solo su vida sino la de los conductores que permanecían en el sector.

Las autoridades no se han pronunciado oficialmente frente a lo sucedido. No obstante, es de recalcar que situaciones de este tipo son las que incrementan las cifras de accidente de tránsito, no solo en Bucaramanga sino en todo Santander, siendo esta una de las zonas con mayores tasas de mortalidad por esta problemática durante los últimos años.

Santander, uno de los departamentos con mayor número de personas fallecidas en accidentes de tránsito

Es válido anotar además que entre 2021 y 2022, Santander fue uno de los departamentos con mayor número de personas fallecidas en siniestros viales. En esa región del país, las autoridades reportaron más de 800 víctimas mortales en dicho periodo.

Santander es una de las zonas del país en las que más se registran accidentes de tránsito - crédito Montaje Infobae

Incluso, para el primer semestre de 2023, ese sector del territorio nacional atestiguó el deceso de 187 personas que se vieron inmersas en accidentes de tránsito. Por tal motivo, el Ministerio de Transporte alertó en su momento que Santander registró un aumento del 2,2% en fallecidos por siniestros viales.

El ente gubernamental señaló en aquella oportunidad que Bucaramanga y Cartagena concentraron el 35,3% de los decesos reportados en episodios de dicha índole.

El alcalde de Bucaramanga pidió medidas severas para quien protagonizó una imprudencia similar

Además, es de añadir que el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, había pedido que se le aplicaran todas las sanciones correspondientes a un motociclista que manejaba en contravía y a alta velocidad por uno de los carriles del sistema de transporte público de la capital santandereana en enero del presente año.

Jaime Andrés Beltrán había pedido a los organismos encargados tomar cartas en el asunto - crédito Alcaldía de Bucaramanga

En aquella ocasión, el dirigente, que ha generado controversia por las medidas que ha adoptado desde su llegada a la Alcaldía de Bucaramanga, se manifestó en contra de lo sucedido y pidió a los organismos encargados tomar los correctivos necesarios. Beltrán pidió expresamente a Carlos Bueno, director de Tránsito de la capital santandereana, aplicar todas las sanciones necesarias al conductor.

El Bukele colombiano enfatizó en que este tipo de acciones no se tolerarán en medio de su administración: “Director Carlos Bueno, le pido que, con todos los mecanismos que tenemos disponibles, se identifique a este conductor y se le apliquen todas las sanciones correspondientes son severidad. Esta es una acción temeraria que, claramente, pone en riesgo a los demás ciudadanos. Esto no lo vamos a tolerar”.