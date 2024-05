María Fernanda Cabal arremete contra ministro de Justicia: “No le queda bien pretender cambiar el Código Penal”

María Fernanda Cabal arremetió en contra del ministro de Justicia por hablar de libertad para detenidos durante el estallido social - crédito Colprensa

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, comunicó que existe la posibilidad de que aquellos individuos que han sido detenidos durante largo tiempo y que están acusados por supuestamente cometer delitos de terrorismo y concierto para delinquir, puedan ser liberados y continuar enfrentando sus respectivos procesos judiciales desde la comodidad de sus hogares, en lugar de permanecer en custodia.

Frente a las palabras del jefe de cartera, la senadora del partido de oposición, Centro Democrático, María Fernanda Cabal, realizó una publicación en su cuenta de X en la que le decía al funcionario del Gobierno nacional, que “no le quedaba bien” pretender cambiar el código penal con una directriz.

La legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado se refería a las siguientes palabras del ministro Néstor Osuna: “hay una directriz en la Fiscalía General de la Nación, desde tiempo atrás, que solicitaba que a la personas que fueran detenidas en protestas sociales, no se les imputaría los delitos de terrorismo y concierto para delinquir”.

Por lo que Cabal le respondió que: “Ministro no le queda bien a usted siendo el encargado de “justicia” pretender con una directriz cambiar el Código Penal; y menos socavar la separación de poderes”.

María Fernanda Cabal crítica al ministro de Justicia - crédito @MariaFdaCabal

Y es que, previamente durante una jornada de “Gobierno con los Barrios Populares” llevada a cabo en la ciudad de Cali, el ministro de Justicia había comentado que: “Sé que muy pronto ella va a expedir la directriz en la que se afirma que los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir y eso implica que todos los que están en la cárcel van a salir”.

Del mismo modo, destacó cómo el exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa obstaculizó el avance de una iniciativa parecida anteriormente. “Mientras el fiscal Barbosa estuvo en el cargo, fue imposible convencerlo de que una directriz que él cambió en la Fiscalía, que decía que los actos de protesta social son protesta y no terrorismo, debería aplicarse. Él no la quiso aplicar, la derogó y por eso no se pudo avanzar”, comentó.

De hecho, también la Fiscalía General de la Nación le respondió en su momento al ministro diciéndole que: “Antes de adoptar una postura oficial al respecto, la Fiscalía se encuentra estudiando los argumentos del ministro Néstor Osuna a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la doctrina jurídica internacional, principalmente la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

De la misma forma, señaló que la decisión final no recae en la entidad fiscalizadora, sino en los jueces penales competentes encargados de llevar los casos en cuestión. Además, en situaciones donde los procesos alcancen una instancia final, la Sala de Casación Penal también tendrá la capacidad de emitir fallos sobre los mismos.

De hecho, luego de las primeras declaraciones de Osuna con respecto al tema, la senadora opositora ya había contestado, diciendo que el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, estaba actuando como “cualquier dictadura caribeña”.

“El gobierno Petro se comporta igual que cualquier dictadura caribeña. Olvidan que la Fiscalía pertenece a la rama Judicial y no al Ejecutivo. Todo acto que pretenda darle libertad a procesados y condenados por crímenes en lo que mal llamaron estallido social, deberá ser sometido a demanda. Las víctimas de este país no pueden ser burladas por los anhelos subversivos de unos cuantos”, dijo la congresista del Centro Democrático en su cuenta de X.

Iván Duque, María Fernanda Cabal y la oposición reaccionó ante las declaraciones de Gustavo Petro sobre terrorismo en el periodo presidencial anterior - crédito captura de pantalla

Igualmente, el ministro Néstor Osuna en su intervención mencionó que la situación de libertad para Salvatore Mancuso se encuentra en proceso de definición por parte de la dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entidad que actualmente está revisando los diferentes casos que involucran al exparamilitar.