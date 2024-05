James Rodríguez desató todo tipo de comentarios por su cambio de ‘look’: “Pensé que era Maluma”

: El jugador colombiano mantiene un enfoque optimista hacia lo que viene, a pesar del intenso escrutinio público sobre su carrera y relaciones personales - crédito São Paulo

El futbolista colombiano James Rodríguez, actualmente jugado del equipo São Paulo, recientemente generó una ola de comentarios en las redes sociales por su cambio de imagen, exhibiendo un nuevo estilo de peinado. Es de mencionar que esta transformación se produce en medio de especulaciones sobre su futuro deportivo, en un momento en que se rumorea su posible salida del club brasilero.

El cambio de look del 10 cafetero llega en un contexto en el que su compromiso y enfoque en su carrera deportiva han sido cuestionados por algunos aficionados, especialmente tras su participación en proyectos fuera del ámbito futbolístico como la Kings League.

Además, la situación del jugador se complica debido a las diferencias reportadas con el cuerpo técnico del São Paulo, alimentando los rumores sobre su continuidad en el fútbol de Brasil. De hecho, equipos en México y Estados Unidos han mostrado interés en el mediocampista, indicando su posible emigración del fútbol sudamericano.

La reciente transformación de Rodríguez desata debates en paralelo a especulaciones sobre su futuro en el fútbol brasilero - crédito jamesrodriguez10 / Instagram

Continuando, el deportista tolimense compartió a través de su cuenta personal en Instagram compartió una selfie en la que se le aprecia con un peinado de trenzas, un look al que sus seguidores no están acostumbrados a ver en él. La fotografía la acompañó con una descripción en la que indicó: “Las cosas buenas van a suceder. Ten fe y mantente positivo”. La recepción del nuevo estilo de James Rodríguez ha sido mixta entre los usuarios. Mientras unos lo alaban, otros critican su atención en asuntos estéticos en lugar de su rendimiento en el campo.

“Uy, qué flowcito”; “Se peinó para la Copa América”; “Te ves demasiado genial”; “No mi James eso no te luce eres bello suéltate el cabello”; “Pensé que era Maluma”; “Ningún esfuerzo para conseguir un puesto en el equipo de São Paulo. Si no quieres jugar, São Paulo no es tu sitio. Dinero tirado a la basura”. Esta división de opiniones refleja la constante atención que recibe Rodríguez no solo por su habilidad dentro del campo, sino también por su vida fuera de él.

Rumores de romances en la vida del 10 colombiano

Este escenario se ve amplificado por la conexión del jugador con personalidades del entretenimiento y su vida personal, incluyendo rumores sobre una relación con la modelo brasileña Keyla Alves, según reportes del Jornal Extra de Brasil. Alves, una conocida modelo de Playboy de 24 años, exjugadora de voleibol y creadora de contenido para adultos, habría iniciado una relación con el centrocampista a finales del 2023.

La fotografía con la que crecieron los rumores de un romance entre Keyla Alves y James Rodríguez - crédito @keyalves/IG

Este posible vínculo salió a la luz tras observarse a la mujer en la casa del jugador. Además, os rumores se intensificaron cuando, el 4 de marzo de 2024, Alves compartió publicación en su Instagram donde aparece vistiendo la camiseta del São Paulo, llevando el nombre del futbolista en la espalda. Aunque la modelo mencionó tener un novio, no especificó de quién se trataba, lo que acrecentó las especulaciones sobre su relación con Rodríguez. Hasta el momento, James no ha publicado ni confirmado ningún detalle respecto a un romance con la afamada modelo o con alguna otra persona.

Este enlace amoroso se ha convertido en tema de conversación entre los seguidores del deportista y de la modelo, aunque ambos protagonistas mantienen un discreto silencio respecto a su vida privada. De otro lado, el futuro de Rodríguez parece estar en una encrucijada, con múltiples factores en juego: su relación con el equipo y la afición del São Paulo, su desempeño deportivo y decisiones personales sobre su carrera y vida personal. Sin embargo, el mensaje que acompañó su publicación en redes sociales sugiere un enfoque positivo hacia el futuro, alentando a sus seguidores a mantener la fe en los buenos momentos que están por venir.