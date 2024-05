Gustavo Petro respondió a Benjamin Netanyahu: negó ser partidario del grupo terrorista Hamas

Petro también solicitó ante la ONU, la creación de una "fuerza de paz" para la Franja de Gaza - crédito Iván Valencia/AP y Colprensa

El presidente Gustavo Petro respondió a lo dicho por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el sábado 11 de mayo de 2024, relacionado con su posición frente al grupo extremista Hamas en Medio Oriente.

El funcionario de Israel acusó al mandatario colombiano de apoyar el terrorismo de Hamas, responsable de varios ataques perpetrados en contra de Israel, en especial la masacre del 7 de octubre de 2023 en la que fueron violentamente asesinados más de 1.400 civiles en territorio israelí, un hecho que Petro no quiso condenar a pesar de las presiones por parte de varios sectores en Colombia y el reproche de su aliado estratégico en la región, Estados Unidos.

“Israel no se dejará sermonear por un partidario antisemita de Hamás, una organización terrorista genocida que masacró, violó, mutiló y quemó vivas a 1.200 personas inocentes el 7 de octubre. ¡Qué vergüenza, presidente Petro!”, dijo Netanyahu en su cuenta de X (antes Twitter).

Petro, por su parte, le respondió lo siguiente en la misma red social: “Los semitas no deben ser artífices de un genocidio porque lo sufrieron. Igual que es inadmisible el genocidio del pueblo judío en la Europa Nazi, lo es el actual genocidio contra el pueblo palestino. No soy partidario de Hamás, porque soy partidario de la democracia republicana, plebeya y laica. Mis principios democráticos, republicanos, plebeyos, laicos y religiosos me llevan a rechazar la barbarie que comete Netanyahu y que se llama genocidio y antihumanidad”.

Concluyó: “Ni antisemitas ni antihumanos. Si Gaza muere, muere la humanidad”.

El presidente Gustavo Petro respondió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - crédito @petrogustavo/X

En el reciente intercambio de declaraciones entre ambos mandatarios, Gustavo Petro acusó a Netanyahu de genocidio en la Franja de Gaza, un tema que ha desatado controversia a nivel internacional.

“Netanyahu no detendrá el genocidio. Lo cual implica una orden de detención internacional de la Corte Penal”, dijo el presidente colombiano, pidiendo a la comunidad internacional un respaldo en la búsqueda de la paz: “El Consejo de Seguridad (de la ONU) debe entrar a considerar el establecimiento de una fuerza de paz en el territorio de Gaza”.

A estas palabras, el primer ministro israelí respondió: “Israel no va a recibir lecciones de un antisemita que apoya a Hamas, una organización terrorista genocida”.

Benjamin Netanyahu calificó a Gustavo Petro de "antisemita que apoya a Hamas"- crédito @netanyahu/X

En repetidas ocasiones, Petro ha utilizado sus redes sociales para opinar acerca del conflicto en Medio Oriente. Sin condenar la masacre de Hamas contra Israel, solo se ha limitado a comparar la guerra que se gesta entre ese grupo extremista y ese país con el conflicto que existe en Europa del este, tras la invasión de Rusia a Ucrania; y ha dicho que: “No se trata de estar o no del lado equivocado de la historia”.

En una publicación hecha el 7 de octubre de 2023, día en que se perpetró la mayor masacre de Hamas contra Israel, el mandatario colombiano expresó: “Ha estallado de nuevo la guerra entre Israel y la Gaza palestina. En mi discurso en Naciones Unidas mostré cómo el poder mundial trataba de una manera la ocupación rusa sobre Ucrania y de otra, muy diferente, la ocupación israelí de Palestina. Mis votos van porque se instaure un diálogo de paz donde se reconozca de manera integral el estado Palestino”.

Pese a que el mismo embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, instó a Gustavo Petro a pronunciarse de manera contundente sobre los hechos violentos ocurridos en Israel, el presidente colombiano volvió a pronunciarse, pero no precisamente para rechazar el ataque terrorista contra Israel.

“Terrorismo es matar niños inocentes, sea en Colombia, sea en Palestina. El mundo se los ha pedido y mi gobierno también. Les solicito a Israel y Palestina ir a una mesa a negociar la paz y que se permita la existencia de dos estados y dos naciones libres y soberanas; Israel y Palestina”, expresó el presidente.