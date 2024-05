Deportes Tolima vs Once Caldas por Primera A el 12 mayo en el Estadio Manuel Murillo Toro: todos los detalles de la previa

Deportes Tolima recibe este lunes al Once Caldas en un duelo de la Primera A en el estadio Manuel Murillo Toro.

Once Caldas venció 2-0 a La Equidad en casa en su último partido de liga y rompió una racha de cuatro partidos sin ganar. Tolima cayó 1-0 en su último partido de Primera A en el estadio Nemesio Camacho El Campín contra Independiente Santa Fe.

En el anterior encuentro de Primera A entre ambos clubes, Once Caldas se impuso por 2-1 en el estadio Palogrande en abril. Jhon Araujo marcó el primero para el Once Caldas en el minuto 9. Billy Arce también anotó para el Once Caldas. Billy Arce también vio puerta. Carlos Cortés marcó para el Deportes Tolima en el minuto 83.

En cuanto a los jugadores que han marcado la diferencia en 2024, el talismán del Once Caldas en la portería ha sido Dayro Moreno, que ha marcado en nueve ocasiones, tres de ellas en la apertura del marcador. El delantero está empatado en el cuarto lugar de goles anotados en la liga en 2024.

En el tercio ofensivo del campo, Yeison Guzmán ha sido un jugador clave para el Tolima esta temporada. El mediocampista ofensivo lidera el club con ocho goles, cuatro de los cuales han sido para abrir el marcador.

La temporada pasada, en casa, el Tolima sumó 13 victorias, seis empates y cuatro derrotas en 23 partidos de Primera A. El Once Caldas, por su parte, obtuvo tres victorias, cinco empates y 12 derrotas en sus 20 partidos de Primera A disputados a domicilio.

En sus últimos seis partidos de liga, Tolima ganó tres y perdió tres. Once Caldas, por su parte, ha ganado dos, empatado uno y perdido tres en sus últimos seis.

Highlights

HISTÓRICO DE ENFRENTAMIENTOS (Todas las competiciones):

Partidos ganados: 27

Empates: 13

Perdidos: 22