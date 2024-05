Iván Duque y María Corina Machado debatieron el futuro de Venezuela en el nuevo podcast del expresidente colombiano

Expresidente Duque, ahora es podcaster - crédito Colprensa

En una reciente interacción en el ámbito político, Iván Duque, expresidente de Colombia, conversó con María Corina Machado, destacada figura de la oposición venezolana, en el debut de su pódcast Tres Respuestas.

Durante el programa, abordaron intensamente la actual coyuntura política de Venezuela, especialmente en lo que respecta a las inminentes elecciones presidenciales y el papel significativo de la comunidad internacional en este proceso .Además, discutieron sobre las adversidades y riesgos que enfrenta Machado y su equipo en su lucha por una democracia transparente en el país.

“Creyó que me iba a sacar a mí y nos iba a sacar a nosotros de esta lucha por elecciones limpias y libres en Venezuela y no lo ha logrado y cada uno de los obstáculos que nos han ido poniendo los hemos ido superando. Hoy tenemos un candidato que es un hombre honesto, no es muy conocido en Venezuela, pero tenemos 90 días para que el país entienda que es una figura que tiene mi confianza y que tiene el respaldo de la Venezuela democrática”, dijo la líder de la oposición en el vecino país, refiriéndose al líder del régimen venezolano Nicolás Maduro.

El diálogo entre Iván Duque y María Corina Machado puso de relieve la preocupación sobre la legitimidad de las próximas elecciones en Venezuela, con Machado señalando los obstáculos impuestos a la oposición, como su propia inhabilitación para competir en las urnas.

“Cada uno de los obstáculos que nos han ido poniendo lo hemos ido superando y hoy tenemos un candidato (Edmundo González) que es un hombre honesto, un hombre honorable. No es muy conocido en Venezuela, pero tenemos 90 días para que el país entienda”, dijo Machado.

Resaltaron la importancia de Edmundo González como candidato de la oposición y mencionaron el apoyo popular como un factor crítico frente a la administración de Nicolás Maduro. Se criticó fuertemente al actual Gobierno venezolano, catalogándolo de régimen tiránico, y se debatió sobre la posible perpetuación de Maduro en el poder, destacando además el temor que este último mostraría al enfrentarse a la ciudadanía.

“Sabemos que el régimen está en una verdadera debilidad y fragilidad en términos de su apoyo popular y además viene cayendo cada día que pasa (...) en las actividades que organiza Maduro las pocas veces que se atreve a salir de Miraflores no tiene ningún tipo de emoción, por el contrario, yo creo que más bien le da miedo exponerse”, manifestó la excandidata presidencial de Venezuela.

Agregando: “El régimen no esperaba una reacción de esa magnitud y comenzó a actuar, cada vez más, de una manera más atropellante, ilegal, arbitraria, represiva, hasta llegar al extremo de impedir mi participación, porque sabe que sería una derrotada arrolladora”, comentó la líder política venezolana.

Entre otros temas tratados, se evaluó el rol de organizaciones internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y su postura ante los comicios venideros. “Yo sí espero que las organizaciones de observación electoral internacional tengan conciencia de lo que representaría para Venezuela que el régimen perpetrar un fraude que no fuese desmontado”, dijo Machado.

La seguridad de los líderes opositores y las consecuencias de una posible reelección forzada de Maduro fueron también puntos centrales de la conversación. Machado subrayó la esperanza y seguridad en el éxito de la oposición a pesar de los desafíos, enfatizando la importancia de respetar la Constitución y los principios democráticos.

“Si Maduro por las malas, a la fuerza, pretende quedarse en el poder en contra de la voluntad enorme de los venezolanos, sería un escenario devastador”, así mismo, le pidió al actual gobierno de su país que respete la Constitución.

Este encuentro entre dos prominentes figuras políticas latinoamericanas se inscribe en un momento crucial para Venezuela, reflejando tanto el dinamismo como los retos significativos del escenario político del país.