Uno de los carros más lujosos del mundo se vende en Colombia: solo hay un modelo en el país y cuesta una millonada

Un Rolls Royce que no es nada común verlo en las calles colombianas, incluso en ciudades como Bogotá o Medellín - crédito @topgearcol/Instagram

La situación económica en el país no está pasando por su mejor momento, puesto que la industria automotriz ha confirmado que este no ha sido el mejor año en cuanto a las ventas. Sin embargo, el escenario no es un obstáculo para soñar con autos de lujo, mucho más si se encuentran físicamente en el país, aunque sea para admirarlos.

En este caso, puede haber un pequeño porcentaje de la población colombiana que puede adquirir el vehículo de sus sueños de alta gama entre las marcas de lujo. Esta clase de fábricas como Rolls Royce, Ferrari o Lamborghini, no cuentan con casas matriz en el territorio nacional. Por lo tanto, si usted desea adquirir un auto de esta marca, deberá importarlo y tener en cuenta todos los documentos requeridos por la Dian.

Para facilitar los trámites exigidos por la ley, existen empresas en el país que se dedican a realizar este tipo de procesos, y logran efectuar una gestión de compra fácil (incluyendo impuestos y documentos a nombre del comprador) y así, poder transitar por las carreteras de Colombia sin problema alguno.

Para los amantes de los autos de lujo, recientemente se reportó en la revista El Carro Colombia que la empresa importadora de autos Top Gear Colombia, ya tiene en su poder un ejemplar del exclusivo modelo Cullinan de la marca Rolls-Royce, en su versión 2024.

El lujoso carro está a la venta en las páginas oficiales de la reconocida importadora, el cual tiene un acabado exterior en gris tempestad, y es usado; su tablero marca un poco más de 3.000 km recorridos. Además, lleva un motor V12 biturbo de 6.7 litros.

Una característica de los Rolls Royce es su interior excéntrico e impecable, algunos famosos de Estados Unidos como las Kardashian incorporan accesorios como lentejuelas en el techo del interior - crédito @topgearcol/Instagram

La exclusividad de este vehículo también gira en torno a una propulsión, que es capaz de generar 563 caballos de potencia y 850 Nm de torque. La fuerza es enviada a las ruedas a través de una transmisión automática de ocho velocidades. Además, y siguiendo la característica distintiva de los Rolls-Royce es su interior excéntrico e impecable, algunos famosos de Estados Unidos como las Kardashian incorporan accesorios como lentejuelas en el techo del interior.

Este automóvil, que se encuentra en territorio colombiano, cuenta con puertas eléctricas, asientos con función de masaje, cuenta con faros LED, pantallas digitales y sonido premium, además que cada una de las sillas tiene grabadas las letras ‘RR’ (Rolls-Royce).

Su precio es de $2.550 millones, y no debe preocuparse por trámites de importación o papeleo. Eso sí, deberá sumar los gastos referentes al seguro obligatorio, Soat, y al impuesto vehicular, entre otros.

Colombia en modo <i>green</i>

Por otra parte, Colombia ha demostrado avances en el aumento de usuarios que ahora poseen carros eléctricos, pues aunque las ventas han bajado en el país, la compra de vehículos sostenibles han sido el colchón de varias de las marcas que están vigentes en el territorio nacional.

Los carros eléctricos son la opción más viable en la actualidad, debido a que uno de los beneficios que ofrecen estos es el ahorro en combustible - crédito Alcaldía de Bogotá

Los carros eléctricos son la opción más viable en la actualidad, debido a que uno de los beneficios que ofrecen estos es el ahorro en combustible, cosa que en Colombia está en el pico más alto. Pero, además, la experiencia de la conducción silenciosa está enamorando a los consumidores.

En este momento el país ha estado tomando fuerza con el modo green en la venta de automóviles amigables con el medio ambiente, siendo este una de las industrias que más llama la atención en los colombianos, pero aún tiene sus desafíos el montarse en un carro de estas características, debido a la falta de redes eléctricas para la respectiva recarga de la batería de estos.