Paloma Valencia no entiende las razones por las que el Ministerio de la Igualdad seguirá vigente hasta 2026: “Me parece muy extraño”

La senadora explicó que el Gobierno nacional no hizo claridad en la cantidad de recursos que destinaría para el ministerio que dirige la vicepresidenta Francia Márquez - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Luego de que la Corte Constitucional emitiera un fallo con el que tumbó la ley que creó el Ministerio de a Igualdad, varios actores políticos se han referido a lo que significó tramitar una nueva entidad para el Gobierno nacional de la que no se sabía ni siquiera cuánto iba a costar.

Entre las voces que se han pronunciado sobre la decisión del alto tribunal se encuentra la senadora opositora Paloma Valencia, que celebró la decisión, pero cuestionó las razones por las que la cartera seguirá vigente hasta 2026.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Es una decisión, en mi opinión, muy extraña, porque cómo uno puede decir que es inconstitucional y al mismo tiempo que puede subsistir no un par de meses, sino dos años, me parece que es una decisión muy extraña”, aseguró la senadora.

Al respecto, en entrevista con Blu Radio, la congresista afirmó que la mayoría del presupuesto que le fue asignado al ministerio estuvo dedicado a pagar burocracia.

“Si hubiera analizado el desempeño del Ministerio de la Igualdad, se hubiera concluido que eso no tenía problemas, porque este es un ministerio que se le asignó un presupuesto de $1′330.000 millones, de los cuales, $900.000 millones eran para burocracia”, agregó.

La vicepresidenta Francia Márquez es la ministra de Igualdad - Luisa González/REUTERS

Para Paloma Valencia, el Ministerio de la Igualdad se convirtió en la cartera más grande del país, pues cuenta con más de 700 cargos, por lo que el verdadero presupuesto para realizar obras en el país solo era de $400.000 millones.

“Es el ministerio más grande que tiene Colombia, 5 viceministerios, como 32 direcciones y 700 cargos, dejando apenas $400.000 millones para inversión, cuando lo que uno pensaba es que para superar los problemas de inequidad que tiene el país lo que se necesitaba era recursos para salir a construir las viviendas, los acueductos, los parques, todo lo que se necesita en las regiones apartadas de Colombia”, explicó Paloma Valencia.

La senadora explicó que desde el Gobierno nacional no se compartieron datos certeros sobre el costo total que tendría el ministerio, dado que: “Nunca hubo el estudio de impacto fiscal, que el Gobierno del presidente Petro decidió que eso no había que hacerlo”.

También, se refirió a la falta de claridad de la cantidad de recursos económicos que necesitaría invertir el país en, por ejemplo, la reforma pensional o de salud, por lo que agregó que eso dejaba ver la manera irresponsable en la que el Ejecutivo gasta el dinero de los colombianos.

A través de un fallo, la Corte Constitucional tumbó la ley que creó el Ministerio de la Igualdad - crédito Colprensa

“Eso tiene mucho que ver con la manera irresponsable como el gobierno aprueba leyes y gasta y entonces empieza a aparecer la noticia de que van a buscar modificar las normas de la regla fiscal para relajarla, que va a tener un impacto gigantesco en el crédito colombiano y en el perfil de riesgo país”, explicó Valencia.

En cuanto a la magnitud que significa el ministerio en tema presupuestal, la senadora agregó que solo cuando se puso en marcha la cartera fue que el país se dio cuenta el “monstruo que terminó siendo”.

“Todo eso hace parte de una cultura que supone que cuando usted está haciendo normas, que cuando usted está haciendo modificaciones estructurales de un ministerio que vale más de 1 billón de pesos, pues haga las cuentas y diga cómo es, cuánto es”, comentó.

La vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, respondió ante la Comisión Séptima las inquietudes sobre la cartera que está a su cargo - crédito 7Comision/X

Por último, Paloma Valencia confesó que el Ministerio de la Igualdad no quedó bien hecho y pidió no seguir aprobando leyes que no tienen claridad en cuánto le puede valer al país, por lo que llamó a seguir la Constitución y así tener disciplina fiscal.

“Eso no les quedó bien, no iba a tener el impacto que estaban prometiendo y evidentemente no podemos seguir en la legislación del Gobierno Petro donde nada cuesta, uno aprueba y aprueba leyes de cualquier tamaño y después relaja la regla fiscal, hay unos principios que la Constitución estableció para tratar de que este país tenga algo de disciplina fiscal”, concluyó la senadora.