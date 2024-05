María Fernanda Cabal pidió respuestas a Gustavo Petro: ganó tutela para que “le explique al país sus amenazas”

El Consejo de Estado emitió un fallo a favor de la senadora María Fernanda Cabal, con la finalidad de que el presidente Gustavo Petro emita una respuesta “clara” sobre un pronunciamiento que hizo el 6 de febrero de 2024 - crédito Jesús Aviles/Infobae

El Consejo de Estado emitió un fallo a favor de la senadora María Fernanda Cabal, del Partido Centro Democrático, en el contexto de una tutela interpuesta contra el presidente de la República, Gustavo Petro. La congresista solicitó que el mandatario diera una respuesta detallada a una serie de interrogantes relacionadas con un pronunciamiento hecho por él mismo en redes sociales el 6 de febrero, cosa que nunca sucedió.

En dicho mensaje, el presidente Petro aludía a la necesidad de la movilización popular en caso de intentos de golpe o violencia, así como a la organización de “coordinadoras de fuerzas populares” en cada municipio y departamento.

En dicha publicación, el presidente reiteró su llamado constante a la ciudadanía para movilizarse en caso de que ocurra alguna eventualidad, al indicar que: “Un gobierno progresista no atacará la justicia pero si a la impunidad. El progresismo es básicamente justicia, ciencia y poder popular. Por eso la situación actual no debe dirigirse como una presión a las cortes. La presidencia ha solicitado organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio y departamento. Todo intento de golpe o violencia será respondido por la movilización popular general (sic)”.

Ante la falta de una respuesta clara por parte del presidente Petro a las preguntas planteadas por la senadora Cabal sobre el propósito y funcionamiento de estas coordinadoras, el alto tribunal reiteró que, para hacer valer su derecho a obtener una respuesta clara y fundamentada por parte del jefe de Estado, el mandatario deberá emitir una contestación.

La senadora, una de las lideresas de la oposición, expresó su posición a través de su cuenta de X (antes Twitter), por lo que comunicó la victoria en el litigio judicial, al tiempo que instaba al primer mandatario a cumplir con la orden emitida por el Consejo de Estado.

En sus palabras, la senadora señaló: “Desde el mes de febrero estoy exigiendo a Gustavo Petro le explique al país sus amenazas con las ‘coordinadoras de fuerzas populares’. Hoy el Consejo de Estado falla una tutela a mi favor y obliga a Petro para que responda qué son y por qué el magisterio debe organizar esos grupos. Petro no puede estar por encima de la Constitución y la Ley (sic)”.

Es importante señalar que, al parecer, el presidente Petro proporcionó respuestas a estas interrogantes, aunque estas no fueron claras. En el documento compartido por la congresista, se hace referencia a lo siguiente: “El 15 de febrero de 2024, la autoridad accionada dio respuesta a la petición, sin embargo, la parte actora estimó que la misma ‘no es del todo clara, es insuficiente, no responde de fondo lo solicitado y no existe congruencia entre lo solicitado y lo respondido’”

El fallo emitido por el Consejo de Estado ampara los derechos fundamentales de petición, la conformación, ejercicio y control del poder político, así como el derecho a la oposición política de la senadora Cabal. En virtud de este fallo, se ordena a la Presidencia de la República que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del mismo, brinde una respuesta integral y coherente a las preguntas formuladas por la senadora en su solicitud, presentada inicialmente el 9 de febrero de 2024 y reiterada el 16 de febrero del mismo año, se puede leer en una parte del documento que compartió la legisladora.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro aún no ha emitido una respuesta pública ante el fallo del Consejo de Estado. Se espera que, en cumplimiento de la orden judicial, el mandatario brinde una explicación detallada sobre el contenido y alcance de sus declaraciones respecto a las “coordinadoras de fuerzas populares” y su llamado a la movilización popular en caso de amenazas a la democracia y el Estado de derecho.