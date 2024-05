Condenaron a 18 años de prisión a responsables de estafar a empresa Sulink en plena pandemia por covid-19

El médico y el empresario devolvieron parte del dinero invertido por la empresa en la compra de los guantes de nitrilo - crédito Shutterstock

El médico Luis Alejandro Orozco Linares y el empresario Pedro José Figueroa Velaides, representantes legales de Fundación Alas Colombia y Farmacias Unidas, fueron condenados a 18 años de prisión por estafar a la empresa Sulink en 2020, en plena pandemia por covid-19.

Para abril de ese año, la compañía se puso en contacto con el profesional de la salud y el empresario para negociar la compra de 10.000 cajas de guantes de nitrilo, que finalmente no fueron entregadas.

El costo de los guantes fue de $350 millones y, para el negocio, la empresa pagó un anticipo de $195 millones, pero dicho dinero se perdió porque Sulink solo recibió 36 de las 10.000 cajas pactadas. En un primer momento, Orozco Linares y Figueroa Velaides hicieron una devolución de $175.000 millones, en aras de mostrar su buena fe, según explicó Blu Radio.

Sin embargo, la entrega de la mercancía completa no se efectuó y, además, después entregaron un cheque por $350 millones que no pudo ser canjeado por falta de fondos. Así las cosas, de acuerdo con el medio citado, el médico y el empresario fueron condenados, pero no están detenidos y, además, podrían recibir una rebaja de pena si aceptan los cargos y reparan a las víctimas.

En desarrollo...