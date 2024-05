Joven que se hizo viral por noquear a un ladrón ahora ofrece clases de defensa personal

El video se hizo viral en redes sociales - crédito X/Getty

La inseguridad es uno de los factores que más genera preocupación en Colombia, esto no es la excepción en Bogotá, en donde la mayoría de las críticas en contra del alcalde Carlos Fernando Galán van encaminadas a las políticas y estrategias que se han implementado para mermar los casos de hurtos en la capital del país.

De acuerdo con el balance de seguridad entregado por el Gobierno nacional, Bogotá es la ciudad en la que más se registran denuncias por hurto en el país y aunque en comparación con 2023 se han registrado 7.000 casos menos, al menos 30.000 bogotanos fueron víctimas de la delincuencia durante el primer trimestre de 2024.

Además de las críticas contra la alcaldía, la Policía Nacional también ha sido señalada por la ciudadanía, puesto que en parte de los casos se considera la ausencia de autoridades como un factor que hace que los ladrones tengan mayor margen de acción.

Es por ello que casos como el de Santiago Reyes, un joven bailarín y fotógrafo que golpeó a un ladrón en el barrio Alcaparro de Suba ha generado tanto impacto en redes sociales, logrando que el número de seguidores del bogotano aumente de una manera considerable.

En las redes se volvió viral el momento en el que el joven se defendió del señalado ladrón y con un derechazo lo dejó tirado en el pavimento - crédito redes sociales

En el video se observa como el joven se enfrentó a un ladrón que con un arma blanca lo estaba intimidando, pero esto no evitó que con un golpe de derecha el criminal terminara noqueado en el piso, lo que fue posible debido a que el joven reveló que desde hace varios años entrena boxeo y taekwondo.

Reyes afirmó que luego de las entrevistas que entregó se han comunicado desde diferentes puntos de la ciudad para recibir clases de defensa personal, lo que ha tomado como una oportunidad para potenciar su conocimiento y tener un ingreso adicional.

“Les agradezco un montón, cabe aclarar que mucha gente me pregunta que quiere tomar clases de defensa personal, de boxing y de artes mixtas y demás, estén pendientes que estaré compartiendo donde estaré y pueden ir”, afirmó Reyes que por último indicó que los interesados pueden acordar una clase personalizada enviándole un mensaje privado.

Santiago Reyes afirmó que varias personas se han contactado para aprender defensa personal - crédito X

Reyes afirmó que la policía se demoró en atender su caso

El joven afirmó que la pelea con el ladrón se registró cuando salió del gimnasio y evidenció que dos hombres extraños se estaban acercando a él para ofrecerle drogas, pero luego de negarse, uno de ellos desenfundo un arma blanca para agredirlo.

“Sacó la navaja, me cogió de la camiseta, me haló hacia atrás y me intentó pegar con el puñal. Me dañó la camisa que había comprado el día anterior”, aseguró Reyes a El Tiempo.

Lo que generó indignación de las declaraciones del joven es que este afirmó que la situación que quedo grabada fue el final de la pelea que habría durado varios minutos, por lo que crítico que la ausencia de la Policía Metropolitana de Bogotá fue lo que lo obligo a defenderse

“En el momento en el que comenzó el video estaba llegando la policía, pero se demoró demasiado en actuar y me tocó sí o sí pegarle al man porque si me alejaba me apuñalaban, era la forma de defenderme”.

Autoridades en la capital indicaron que la justicia por mano propia no debe ser un recurso que se lleve a cabo en este tipo de casos. Cabe recordar que el caso protagonizado por Santiago Reyes es considerado legítima defensa debido a que el ciudadano se defendió con una fuerza similar o inferior a la del agresor.

“Hay una causal de justificación que se llama legítima defensa, la legítima defensa como la conocemos en nuestro estatuto penal implica primero, proporcionalidad de los bienes jurídicos tutelados, igualdad de armas y la reacción debe ser inmediata a la del ataque inminente o actual”, afirmó el concejal y abogado Angelo Schiavenato a Infobae Colombia sobre esto.