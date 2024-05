“Salen el 1 de mayo a hacer demagogia, mientras la reforma pensional va en contra de la clase media”: Robledo

Según Robledo, la reforma planteada no solo atenta contra los derechos fundamentales de los trabajadores, sino que también afectará negativamente a sectores como la salud - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Joel González/Presidencia de la República

Jorge Enrique Robledo, excandidato a la Alcaldía de Bogotá, emitió una crítica contundente contra la propuesta de reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro a través de un video en su cuenta de X (antes Twitter). En sus declaraciones, Robledo señaló que esta reforma representa una amenaza directa a la clase media colombiana, cuyos ingresos rondan los 3 millones de pesos, equivalentes a 2,3 salarios mínimos.

Según Robledo, la reforma planteada no solo atenta contra los derechos fundamentales de los trabajadores, sino que también afectará negativamente a sectores como la salud, la Rama Judicial y las universidades.

El exsenador expresó su preocupación por cómo el Gobierno de Petro, junto con lo que describió como "la alta burocracia sindical petrista", ejerce presión sobre la clase media

Hizo hincapié en cómo esta medida podría perjudicar especialmente a aquellos que cuentan con más de un empleo o que se desempeñan como trabajadores independientes, describiendo la situación como un golpe a los ciudadanos que han contribuido al desarrollo del país a través de su esfuerzo y generación de riqueza.

El exsenador expresó su preocupación por cómo el Gobierno de Petro, junto con lo que describió como “la alta burocracia sindical petrista”, ejerce presión sobre la clase media, alentando a estos trabajadores a buscar oportunidades en el extranjero. “Ese es uno de los mayores problemas de Colombia, un país que se queda sin trabajadores no tiene futuro”, manifestó.

"Petro y la alta burocracia sindical petrista empujan a esos compatriotas a irse de Colombia a otros países, uno de los peores errores que puede cometer un gobierno. Y salen el 1º de Mayo a hacer demagogia!": Jorge Enrique Robledo

Jorge Enrique Robledo también señaló lo que considera una contradicción por parte del gobierno al criticar a la clase trabajadora media mientras salía el 1 mayo (Día del trabajo) “a hacer demagogia”. Este comentario hace referencia al llamado a las marchas hecho por el presidente Petro, que fue objeto de críticas por parte de diversos sectores que argumentan que el Día del Trabajo no debe politizarse ni convertirse en el ‘día de Petro’.

“Yo siempre he marchado”: presidente Petro

El mandatario se sumó a la marcha con el objetivo de lograr un respaldo firme para sus planes de reforma, contando con el apoyo de diversos agrupamientos que se han sumado a esta convocatoria, anticipando así movilizaciones de gran envergadura.

Previo a su salida de la Casa de Nariño, se produjo un intercambio con la periodista Laura Camila Vargas, durante el cual el presidente expuso sus argumentos para justificar la participación ciudadana en la movilización y detalló la finalidad de su presencia en una jornada normalmente reservada a la reivindicación laboral.

“Yo siempre he marchado los primeros de mayo, y nunca me dijeron que me los adueñaba. Este gobierno plantea unas reformas que tienen que ver con mejorar las condiciones laborales para el trabajador. Entonces, ¿por qué no marchar el primero de mayo?”, declaró.

El presidente Petro marchará con los trabajadores el 1 de mayo

De manera adicional, el presidente Petro habló por primera vez acerca de la protesta llevada a cabo por la oposición el 21 de abril, en la que variados sectores manifestaron su desacuerdo con ciertas políticas implementadas por su administración. “Es un sector de la sociedad que no está a favor de las reformas. Es el sector que quiere que el país siga como está ahora. Los que votaron por mí, que fue la mayoría de Colombia, buscan que el país no siga así. Eso implica impulsar las reformas”, señaló el mandatario.

Rubén Darío Gómez, dirigente de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Antioquia, expresó su rechazo al llamado del presidente Petro para unirse a las marchas del 1 de mayo, manifestando su intención de no “entregarle las banderas al Gobierno nacional”. Durante una entrevista para Semana, Gómez señaló la importancia de que el movimiento sindical mantenga su distancia y autonomía del Gobierno.

En sus palabras, “mal harían” si deciden participar en la marcha al lado del mandatario, dándole su apoyo incondicional a todas sus demandas.