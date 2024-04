Reveladores audios entre Benedetti y Aída Merlano expusieron amenazas contra el presidente y se refirieron a Laura Sarabia

Se conocen reveladores audios entre Armando Benedetti y Aida Merlano - crédito Colprensa

No es la primera vez que el embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, se ve involucrado en escándalos asociados con la divulgación de audios o llamadas. Sin embargo, la actual ocasión –en conversación con la excongresista Aída Merlano- resulta siendo mucho más controversial, en vista de las declaraciones ambos sostuvieron en contra del presidente, de una posible extradición y de Laura Sarabia.

Las grabaciones, obtenidas y publicadas por Semana revelaron una compleja trama entre la procesada Merlano y Benedetti, que involucra también acusaciones directas hacia el jefe de Estado y algunos alegatos de un pacto secreto auspiciado por el régimen de Nicolás Maduro. Las evidencias apuntan a negociaciones ocultas y promesas incumplidas que habrían beneficiado la campaña presidencial de Petro, lo que, además, sumergiría al actual mandatario en una controversia de repercusiones aún incalculables.

La situación escaló con la amenaza de Merlano de hacer públicas informaciones comprometedoras ante una posible sorpresa en su extradición desde Venezuela, donde había estado refugiada tras su cinematográfica fuga de la justicia colombiana. Los audios son impactantes y dinamitan información que parecía ser confidencial.

Las declaraciones más polémicas

De inicio a fin de las explosivas afirmaciones apuntan al presunto apoyo de Merlano, con su influencia política y electoral, a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Dicha capacidad de hacer movimientos fue detallada por la procesada como “artillería”.

Aída Merlano, política de la Costa que purga una condena de 15 años - crédito Jesús Aviles/Infobae

Según lo publicado por el medio nacional, la exfuncionaria le dijo al embajador: “Bueno, a mi presidente colombiano, dile”, ante las interrupciones de Benedetti que dicen “para bolas, que hasta donde yo sé, para, para, hasta dónde yo sé, el man no sabe un culo, es la coya esta de Laura… que le fascina tirárselas de inteligente”.

Entonces Merlano replica: “A mí me extraditan de una manera sorpresiva, si a mí me hacen una cosa a mis espaldas, te lo juro por Dios que llego yo a Colombia y saco la artillería y comienzo a atacar”, expresó antes de que el embajador diga que el presidente, en efecto, sí sabe: “Ya se lo dije, ya se lo dije”. Entonces Merlano asegura: “y que sea el pueblo entero, porque a mí no me interesa lo que diga un magistrado «hay que, es que muéstreme»”.

De inmediato, Benedetti le afirma que “de verdad que yo no te he querido contra muchas cosas, primero, porque no te quiero poner nerviosa; segundo, porque estoy seguro, y tercero, porque (...) ¿Ok? Déjame a mí tranquilo, que si yo no veo que se me sobrepasa la vaina, te aviso”.

Armando Benedetti ya ha protagonizado varios escándalos relaciones con conversaciones en audios. En algunos ha declarado estar ebrio - crédito Colprensa

La deportación intempestiva de Merlano a Colombia desde Venezuela el 10 de marzo de 2023 agrega otro capítulo a esta compleja trama. La decisiva acción, que tomó por sorpresa a muchos, incluido Benedetti, sugiere maniobras detrás de bambalinas con posibles vinculaciones a altos niveles del gobierno. “Mira, mi amor, yo no sé cómo decírtelo...yo no me enteré de tu deportación, sino el día que te deportaron”, confesó Benedetti a Merlano.

Pero ella insiste sobre sus advertencias contra el primer dignatario: “No, es que yo no lo estoy amenazando, te lo estoy diciendo a ti, porque tú tienes contacto para que se lo digas en su cara (...) Yo no le tengo miedo”.

Y Laura Sarabia...

Otro factor de impacto en esta revelación hecha por el medio periodístico es el papel, la implicación, de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, cercana colaboradora de Petro. Desde el inicio de los diálogos es protagonista como una persona de influencia mayúscula, incluso, en decisiones que respecta la proceso judicial de Aida Merlano.

Incluso, en cuanto a la deportación de Merlano y en las estrategias políticas subsecuentes se agrega otro nivel de complejidad al ya de por sí intrincado escenario. Las acusaciones de Benedetti hacia Sarabia insinúan tensiones internas y discrepancias sobre cómo manejar la delicada situación de Merlano.

Aunque trabajaron juntos, Armando Benedetti y Laura Sarabia no parecen llevarse bien. Aquel indica que Sarabia tiene una fuerte influencia sobre el caso de Aida Merlano - crédito Jhon Paz/Colprensa

En otros audios que salieron a la luz el 10 de marzo, también publicados por Semana, Benedetti fue muy insistente en afirmar que la deportación de Merlano se fundamentó en la que es señalada como la mano derecha de Gustavo Petro: “Que no fue ella, es la hijueputa Laura, que viene aquí a mamar gallo y tal, que tiene una estrategia, y no me la comentaron y yo me emputé, cómo así que una estrategia con Aida Merlano. Cómo no me dicen un culo, eso es la imbécil que se cree mejor que uno, ella lo que pasa es que está ahí, y ella quiere que yo no haga falta y se las tira de inteligente y no sé qué mondá”, dijo el embajador.

En medio de otras declaraciones el también exsenador afirmó: “Hablé con la hijueputa Laura esa, que es la jefe de gabinete que trabajó conmigo, pero ahora se cree la verga, entonces ella me dice que están explorando otras opciones jurídicas. Y no me gustó la respuesta. Igual voy a tratar de hablar con Petro, lunes y martes, sobre tu caso, si es que la malparida esa Laura deja”.