Decisión sobre deducción de regalías de empresas se sabrá antes de dos meses: Ricardo Bonilla

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que la decisión de la Sentencia C-489 de 2023 queda suspendida temporalmente - crédito @MinHacienda/X

El 24 de abril, la Corte Constitucional aceptó una solicitud de declaratoria de incidente fiscal que presentó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la Sentencia C-489 de 2023, relacionada con la deducción de regalías de empresas que exploran y explotan recursos naturales no renovables.

La mencionada sentencia declaró inexequible el parágrafo 1 del artículo 19 de la Ley 2277 del 2022, mediante el cual quedaba prohibido la deducción de regalías de la base gravable de renta de dichas compañías minero-energéticas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“La contraprestación económica a título de regalía de que tratan los artículos 360 y 361 de la Constitución Política no será deducible del impuesto sobre la renta ni podrá tratarse como costo ni gasto de la respectiva empresa (sic). Para efectos del impuesto sobre la renta, el monto no deducible correspondiente a las regalías pagadas en especie será al costo total de producción de los recursos naturales no renovables”, se lee en el parágrafo 1 de la mencionada ley, declarado inexequible.

La decisión de inexequibilidad adoptada en la Sentencia C-489 de 2023 tiene un impacto fiscal significativo, según Auto de la Corte Constitucional - crédito Luisa González/Reuters

El alto tribunal tomó la decisión de aceptar el incidente fiscal al considera que los principios de justicia y equidad tributaria están siendo violados por la normativa. Pues, con esta se había generado un hueco en el presupuesto de la nación, que ronda los $6,7 billones.

“La decisión de inexequibilidad adoptada en la Sentencia C-489 de 2023 tiene un impacto fiscal significativo. Para el 2024, el efecto del fallo en el flujo de caja de la Nación asciende a seis billones seiscientos cincuenta y seis mil millones de pesos. En el mediano plazo, dicho efecto se traduce en una menor disponibilidad de recursos por el orden de dos billones ochocientos mil millones de pesos, «promedio por año entre 2025 y 2034, equivalentes a 0,12% del [Producto Interno Bruto] PIB»”, se lee en el Auto 03 de 2024 de la Corte Constitucional.

El 17 de mayo de 2024 se discutirá la decisión sobre la deducción de regalías de la base gravable de renta de compañías minero-energéticas - crédito Jesus Aviles

De igual manera, el alto tribunal encontró que, de acuerdo con la sentencia, existe un trato diferenciado entre las empresas que pagan las regalías en especie y las que pagan con dinero.

¿Cuál es el paso por seguir?

De acuerdo con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, esto implica que quedan suspendidos los efectos de la sentencia la Sentencia C-489 de 2023. “Esta decisión significa que temporalmente la Corte suspende la aplicación de la decisión mientras convoca al Ministerio de Hacienda a informar y sustentar la posición para tomar una decisión final”, precisó el jefe de la cartera.

Se espera tener una determinación antes de dos meses, según el ministro Bonilla, y entonces se sabrá si la deducibilidad de regalías de las compañías aplica o no. Eso quiere decir que todavía no hay decisiones tomadas al respecto.

El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, espera poder recaudar $3,2 billones para 2026, aproximadamente - crédito Luisa González/Reuters

Según detalló en X (antes Twitter) en director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, la decisión de la Corte Constitucional le da un “respiro” a las finanzas del Estado, el cual sería temporal. “Es resultado de un esfuerzo que hemos hecho desde el Gobierno nacional por argumentar la seriedad del impacto de la sentencia, y desde luego de la responsabilidad fiscal de la Corte”, escribió el funcionario en la red social.

Luis Carlos Reyes celebró la decisión de la Corte Constitucional - crédito captrua de pantalla

Así las cosas, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, espera poder recaudar $3,2 billones para 2026, aproximadamente. No obstante, el proceso no ha terminado, puesto que, según informó el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, presidente de la Corte, es necesario hacer una audiencia.

La cita quedó programada para el 17 de mayo de 2024, en la que estará presente el Ministerio de Hacienda, con el fin de discutir las propuestas que hay para diferir la sentencia para 2024 y 2025.