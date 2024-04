Usuario en redes desató polémica al tapar cámaras de velocidad con cinta reflectiva: esta sería la razón

Un ciudadano anónimo se convirtió en el centro de atención al cubrir cámaras de velocidad en Bogotá - crédito @diego_quiroga202/TikTok

Un ciudadano se convirtió en el centro de atención en las redes sociales por sus controvertidas acciones en las calles de Bogotá. A través de la red social de TikTok, este individuo compartió una serie de videos en los que cubre cámaras de velocidad y fotomultas en distintos puntos de Bogotá. Su motivo: una aparente protesta contra lo que él considera un exceso de comparendos y multas.

En los videos que se volvieron virales, el individuo que publica los clips usa el nombre de usuario @diego_quiroga y lleva a cabo sus acciones con determinación y aparente falta de preocupación por las consecuencias. Todo esto a pesar de ocultar su identidad detrás de un casco de motocicleta.

En uno de sus primeros videos, grabado en la autopista Norte, exclamó: “Ya no vamos a verlas más. De noche y de día, no más comparendos. Dime cuál me hace falta”, mientras cubrió una cámara con cinta reflectiva.

Los videos, que ya superaron el millón de vistas y generaron más de 50.000 interacciones, fueron recibidos favorablemente por los usuarios de la plataforma, que expresaron su acuerdo y proporcionaron la ubicación de algunas cámaras distribuidas por la ciudad.

Un ciudadano se vuelve viral en redes al tapar cámaras de velocidad en Bogotá como protesta contra el exceso de multas - crédito @diego_quiroga202/TikTok

En otra grabación, también ubicada en la misma vía de Bogotá, se ve cómo el hombre continúa su cruzada personal contra las cámaras de velocidad. “Una cámara más con cinta reflectiva y mil comparendos menos, vamos por más”, señaló, mientras llevó a cabo su “tarea”.

Un individuo en TikTok oculta su identidad detrás de un casco de motocicleta mientras cubre cámaras de velocidad en Bogotá - crédito @diego_quiroga/TikTok

En un tercer video, el sujeto reveló que la empresa que le provee las cintas reflectivas adhesivas es ‘CDA Revifull’, una compañía dedicada a la revisión tecnomecánica, lo que provocó especulaciones sobre su posible vínculo laboral con dicha empresa.

Un usuario compartió varios videos en redes en donde muestra cómo tapa cámaras de velocidad con cinta reflectiva - crédito @diego_quiroga202/TikTok

Actualmente, se desconoce la identidad del individuo y sus motivaciones: si lo que busca es aumentar su número de seguidores, si está siguiendo una estrategia para promover la empresa mencionada o, simplemente, está actuando por una causa genuina, como aparece en sus videos. Algunos usuarios han señalado que su acción se debe al exceso de multas en la ciudad causadas por estos dispositivos.

Ante estas acciones, la Secretaría de Movilidad de Bogotá no tardó en pronunciarse. La institución declaró para el diario El Tiempo que, “las cámaras que sufren algún tipo de vandalización son reparadas por el equipo de la secretaría. La entidad lo puede detectar a través del CGT y ajustar”. Esto indica que las acciones del ciudadano son detectadas y corregidas casi de inmediato por las autoridades pertinentes.

Estas son las cámaras de control de velocidad

En los últimos años, la Secretaría de Movilidad instaló cámaras de control de velocidad en áreas críticas para la seguridad de los ciudadanos. Esta medida busca reducir los accidentes de tránsito y proteger la vida de los habitantes, en línea con las políticas de seguridad vial de la ciudad.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá instaló cámaras de fotomultas - crédito Colprensa

La implementación de estas cámaras, conocidas como cámaras de fotocomparendos (salvavidas), tiene como objetivo capturar a aquellos vehículos que excedan los límites de velocidad establecidos. Según la entidad, estas áreas fueron identificadas como zonas donde la frecuencia de peatones es alta, lo que aumentó la importancia de controlar la velocidad de los vehículos que transitan por ellas.

El límite de velocidad establecido en estas zonas es de 30 km/h, con un margen de tolerancia que va desde los 0.1 hasta los 5 km/h sobre el límite permitido. Esto significa que las multas se impondrán solo a aquellos conductores que excedan esta tolerancia, en un intento de equilibrar la aplicación de la norma con la flexibilidad para los conductores.

El exceso de velocidad se considera una infracción grave de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito y las multas pueden ser impuestas a aquellos conductores que superen los límites establecidos.